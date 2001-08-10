Сахалинские спортсменки завоевали четыре медали первенства ДФО по вольной борьбе

Благовещенск стал местом проведения первенства Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. На ковер вышли юноши и девушки не старше 18 лет (2002-2004 г.р.), сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта.

Участниками соревнований были свыше 300 борцов из Еврейской фвтономной, Амурской, Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, республик Бурятия и Саха (Якутия).

- С приходом в ДФО Бурятии и Забайкалья, конкуренция на окружных соревнованиях повысилась в разы. Особенно это относится к состязаниям юношей, так как именно на них в этих регионах делается акцент. Поэтому в некоторых весовых категориях у юношей было свыше 30 участников, и пробиться сквозь предварительный этап было очень непросто, - рассказывает старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

Островным борцам на этот раз не удалось стать призерами в юношеском первенстве. Зато четыре девушки боролись в финале.

Правда, подняться на верхнюю ступень пьедестала почета смогла только одна из них. Софья Салтымакова из Корсакова победила в весовой категории до 65 кг.

Неделей ранее Софья завоевала золотую медаль первенства ДФО среди девушек 2004-2005 г.р., а теперь она оформила «дубль», первенствовав еще и в старшей возрастной группе.

Второе место заняли Фарида Азизова из Южно-Сахалинска (до 43 кг), Кристина Пестунова из Анивы (до 49 кг) и Алина Фролова из Тымовска (до 69 кг).

Все они завоевали право принять участие в финале первенства России среди девушек до 18 лет, которое пройдет в марте в подмосковных Мытищах.

- Помощь в организации поездки наших спортсменов в Благовещенск оказала Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов (президент Михаил Строков), - подвел итог соревнований Александр Ваулин.