Сахалинские спортсменки завоевали четыре медали первенства ДФО по вольной борьбе
Благовещенск стал местом проведения первенства Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. На ковер вышли юноши и девушки не старше 18 лет (2002-2004 г.р.), сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта.
Участниками соревнований были свыше 300 борцов из Еврейской фвтономной, Амурской, Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, республик Бурятия и Саха (Якутия).
- С приходом в ДФО Бурятии и Забайкалья, конкуренция на окружных соревнованиях повысилась в разы. Особенно это относится к состязаниям юношей, так как именно на них в этих регионах делается акцент. Поэтому в некоторых весовых категориях у юношей было свыше 30 участников, и пробиться сквозь предварительный этап было очень непросто, - рассказывает старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.
Островным борцам на этот раз не удалось стать призерами в юношеском первенстве. Зато четыре девушки боролись в финале.
Правда, подняться на верхнюю ступень пьедестала почета смогла только одна из них. Софья Салтымакова из Корсакова победила в весовой категории до 65 кг.
Неделей ранее Софья завоевала золотую медаль первенства ДФО среди девушек 2004-2005 г.р., а теперь она оформила «дубль», первенствовав еще и в старшей возрастной группе.
Второе место заняли Фарида Азизова из Южно-Сахалинска (до 43 кг), Кристина Пестунова из Анивы (до 49 кг) и Алина Фролова из Тымовска (до 69 кг).
Все они завоевали право принять участие в финале первенства России среди девушек до 18 лет, которое пройдет в марте в подмосковных Мытищах.
- Помощь в организации поездки наших спортсменов в Благовещенск оказала Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов (президент Михаил Строков), - подвел итог соревнований Александр Ваулин.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:43 Сегодня В Охе водитель наехал на пешехода
- 10:12 Сегодня Горячая телефонная линия «Ребенок в опасности!» пройдет в Южно-Сахалинске
- 10:57 Сегодня Сахалинские штангисты определили сильнейших
- 14:40 Сегодня ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
13:00 14 Февраля На южно-сахалинские автобусы ищут 50 водителей
18:08 13 Февраля Старшеклассницы Южно-Сахалинска преобразятся к выпускному балу
13:43 14 Февраля Единый дизайн-код Южно-Сахалинска выберут вместе с горожанами
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
09:09 1 Февраля Жители Сахалинской области в феврале получат первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора
Выбор редакции
- 12:36 Сегодня Лев Лорд в Сахалинском зоопарке отмечает юбилей
- 12:06 Сегодня Нежелание становиться пешеходом побудило сахалинца оплатить алименты
- 10:12 Сегодня Горячая телефонная линия «Ребенок в опасности!» пройдет в Южно-Сахалинске
- 17:14 Вчера Минлесхоз приглашает общественность обсудить самые частые нарушения в лесной сфере
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?