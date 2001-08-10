Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2019
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09:20, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские спортсменки завоевали четыре медали первенства ДФО по вольной борьбе

Сахалинские спортсменки завоевали четыре медали первенства ДФО по вольной борьбе

Благовещенск стал местом проведения первенства Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. На ковер вышли юноши и девушки не старше 18 лет (2002-2004 г.р.), сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта.

Участниками соревнований были свыше 300 борцов из Еврейской фвтономной, Амурской, Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, республик Бурятия и Саха (Якутия).

- С приходом в ДФО Бурятии и Забайкалья, конкуренция на окружных соревнованиях повысилась в разы. Особенно это относится к состязаниям юношей, так как именно на них в этих регионах делается акцент. Поэтому в некоторых весовых категориях у юношей было свыше 30 участников, и пробиться сквозь предварительный этап было очень непросто, - рассказывает старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

Островным борцам на этот раз не удалось стать призерами в юношеском первенстве. Зато четыре девушки боролись в финале.

Правда, подняться на верхнюю ступень пьедестала почета смогла только одна из них. Софья Салтымакова из Корсакова победила в весовой категории до 65 кг.

Неделей ранее Софья завоевала золотую медаль первенства ДФО среди девушек 2004-2005 г.р., а теперь она оформила «дубль», первенствовав еще и в старшей возрастной группе.

Второе место заняли Фарида Азизова из Южно-Сахалинска (до 43 кг), Кристина Пестунова из Анивы (до 49 кг) и Алина Фролова из Тымовска (до 69 кг).

Все они завоевали право принять участие в финале первенства России среди девушек до 18 лет, которое пройдет в марте в подмосковных Мытищах.

- Помощь в организации поездки наших спортсменов в Благовещенск оказала Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов (президент Михаил Строков), - подвел итог соревнований Александр Ваулин.

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