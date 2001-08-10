Сахалинские штангисты определили сильнейших
Первенство Сахалинской области по тяжелой атлетике прошло на минувших выходных в Холмске. За награды турнира боролись 35 юношей и девушек 1999 года рождения и моложе. Спортсмены представляли Поронайск, Холмск и Южно-Сахалинск.
В сборной команде Южно-Сахалинска выступали 12 юниоров, в числе которых семь спортсменов – воспитанники дворца спорта «Кристалл», сообщили ТИА «Острова» в учреждении. В результате исполнения классических упражнений «рывок» и «толчок» общекомандное первое место завоевали спортсмены из областного центра. Большинство из них занимаются под руководством титулованного сахалинского тяжелоатлета Михаила Щербака, а также тренера Олега Васильева. На втором месте среди юношей команда из Поронайска, замкнули тройку лидеров холмские спортсмены.
Среди девушек самый яркий результат продемонстрировала спортсменка из портового города. Воспитанница Артура Никитина Вероника Мазалова выступала в весовой категории 49 кг, и в результате исполнения упражнений показала результат мастера спорта.
– Сегодня четырнадцатилетняя спортсменка включена в состав юношеской сборной команды России, которой предстоит подготовка к первенству мира в Лас-Вегасе, – рассказал президент региональной федерации тяжелой атлетики Михаил Щербак. Он также отметил выступление двух спортсменов из Поронайска, которые являются воспитанниками Ивана Тагильцева. Юноши принесли в копилку своей команды два золота. Воспитанницы Александра Рожкова из Холмска также завоевали две победы, чем обеспечили главную награду турнира своей команде.
Итогом выступления среди девушек стала общая победа команды из Холмска.
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