За медали областного первенства по спортивной гимнастике поборются спортсмены из Якутии

В предстоящие выходные в гимнастическом зале дворца детского и юношеского творчества Южно-Сахалинска состоится первенство Сахалинской области по спортивной гимнастике.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта области, участниками соревнований станут около сотни юношей и девушек от 6 лет и старше из Якутии, Владивостока, Белогорска и Южно-Сахалинска. Спортсмены будут бороться за медали первенства по программам от второго юношеского разряда до кандидата в мастера спорта.

– В заключение соревнований в течение нескольких дней мы планируем провести тренировочный сбор для спортсменов из Владивостока. Занятия будут проходить на базе дворца спорта «Кристалл» и дворца детского юношеского творчества, – рассказала председатель региональной федерации по спортивной гимнастике Ольга Сперанская.

Первыми на гимнастический помост выйдут девочки. Спортсменки начнут выступление 23 февраля в 10:00. В полдень пройдет торжественный парад открытия первенства. В 12:30 соревноваться в исполнении элементов обязательной программы начнут юноши. 24 февраля состязания продолжатся с 10:00 до 15:00.

Зрителей приглашают поддержать спортсменов по адресу Коммунистический пр., 20. Вход на соревнования свободный.