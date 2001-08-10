Четыре сахалинских хоккеиста уехали выступать за московские команды
С начала учебного года в хоккейной команде «Кристалл» из одноименного дворца спорта стало на четверо игроков меньше. Теперь спортсмены выступают за московские хоккейные школы и клубы, сообщили ТИА «Острова» в клубе.
Отбор игроков проходил по рекомендациям скаутов, которые работали на юношеских хоккейных турнирах. Сахалинская команда «Кристалл» неоднократно демонстрировала высокие результаты на соревнованиях за пределами Сахалинской области.
Одним из спортсменов, принявшим решение выступать за другую хоккейную школу, стал Валерий Удалов 2005. Бывший воспитанник дворца спорта «Кристалл» начал выступление в сезоне 2018/2019 за команду «Атлант-2005» (г.Мытищи). Хоккейный коллектив создан на базе спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Московской области. В составе «Атланта» спортсмен выступает на позиции защитника. Партнер Валерия Удалова по команде – Глеб Тюрин. Сахалинские хоккеисты уже успели ярко заявить о себе на соревнованиях текущего сезона.
– Ребята смогли вывести «Атлант» в лидеры на первенстве и чемпионате Москвы и Московской области. На сегодняшний день спортсмены играют в первой пятерке. Тюрин в тройке бомбардиров, а Удалов – в десятке, – рассказал папа одного из спортсменов.
Еще один воспитанник «Кристалла», выступающий за команду «Атлант-2004» Дмитрий Тихов. В составе хоккейного коллектива он стал чемпионом Московской области, и за победу в открытом первенстве спортсмен на месяц отправится в образовательный центр «Сириус» по образовательной программе «Хоккей».
К сожалению ребят, они не смогли выступить за сборную Сахалинской области на зимних играх «Дети Азии». Дмитрий Тихов из-за травмы, а Валерий Удалов и Глеб Тюрин являются ключевыми игроками в «Атланте-2005». В период проведения «Детей Азии» спортсмены участвовали в открытом первенстве Московской области, по результатам которого заняли второе место.
Единственный хоккеист из числа задрафтованных спортсменов, кто вернулся на Сахалин для выступления на I зимних международных играх «Дети Азии» – вратарь Алексей Носков. Спортсмен с начала сезона выступал за московские команды «Спартак-2004» и «Пингвины».
Спортсмены живут и тренируются на базе спортивной школы, на учебу ходят в обычную школу, как их сверстники. Спортивный интернат обеспечивает проживание, питание, медицинское обслуживание и частичное оснащение спортсменов экипировкой.
Для местных тренеров, которые занимались подготовкой своих воспитанников несколько лет, их решение уехать не является плохой новостью, ведь для молодых спортсменов этот шаг стал новым этапом в хоккейной карьере.
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