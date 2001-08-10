На этой неделе на Сахалине пройдет очередной этап Кубка Анны Богалий

Юные биатлонисты со всей России прибудут на Сахалин, чтобы побороться за «Кубок Анны Богалий-Skimir». 3 этап пройдет в Южно-Сахалинске с 21 по 23 февраля. Спортсмены из 13 регионов, порядка 130 биатлонистов от 10 до 17 лет, будут состязаться в спринте, индивидуальной гонке и смешанных эстафетах. Кубок – это первые в России детские соревнования, которые смоделированы по правилам и принципу этапов Кубка мира по биатлону. Соревнования яркие, как большой спортивный праздник, но строгие с точки зрения правил и судейства, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- В этом году у Кубка появились свои собственные пневматические газобаллонные винтовки. Это стало возможным благодаря партнерству союза развития и поддержки детского и юношеского биатлона России. Их изготовил «Концерн «Калашникова». В этом году мы также усилили образовательную роль проекта. Проводим семинары для тренеров, издаем полезные пособия для спортсменов и тренеров. Ведем работы по антидопинговому направлению. На Кубке мы ввели желтые майки лидера, как на Кубке Мира по биатлону. Из наших спортсменов вырастают подготовленные биатлонисты, - рассказала двукратная олимпийская чемпионка, организатор соревнований Анна Богалий.

В этом зимнем сезоне «Кубок Анны Богалий – Skimir» проходит с декабря по апрель в виде пяти этапов. Принимающие города: Новосибирск, Магнитогорск (Абзаково), Южно-Сахалинск, п. Токсово (Ленинградская область), Мурманск (финальный этап). Победители в личном зачете определяются в каждом виде программы и в каждой возрастной группе. Награждаются 6 лучших спортсменов, а также, по традиции Кубка чествуется тренер чемпиона. Абсолютных победителей определят по сумме кубковых очков, набранных во всех личных дисциплинах на всех пяти этапах Кубка. Они получат эксклюзивный хрустальный кубок.

- Для Сахалинского этапа мы изготовили специального маскота – медвежонок-биатлонист Миша. Его нельзя купить или где-то приобрести. Его получат только шестерка лучших спортсменов и тренер, - добавляет Анна Богалий.

Завтра на биатлонном комплексе «Триумф» стартуют юноши и девушки 2002-2003 года рождения. Сахалинцы смогут поддержать юных спортсменов. Вход на соревнования свободный. Они начнутся в 11:15.