Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2019
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18:05, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На этой неделе на Сахалине пройдет очередной этап Кубка Анны Богалий

На этой неделе на Сахалине пройдет очередной этап Кубка Анны Богалий

Юные биатлонисты со всей России прибудут на Сахалин, чтобы побороться за «Кубок Анны Богалий-Skimir».  3 этап пройдет в Южно-Сахалинске с 21 по 23 февраля. Спортсмены из 13 регионов, порядка 130 биатлонистов от 10 до 17 лет, будут состязаться в спринте, индивидуальной гонке и смешанных эстафетах. Кубок – это первые в России детские соревнования, которые смоделированы по правилам и принципу этапов Кубка мира по биатлону. Соревнования яркие, как большой спортивный праздник, но строгие с точки зрения правил и судейства, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- В этом году у Кубка появились свои собственные пневматические газобаллонные винтовки. Это стало возможным благодаря партнерству союза развития и поддержки детского и юношеского биатлона России. Их изготовил «Концерн «Калашникова». В этом году мы также усилили образовательную роль проекта. Проводим семинары для тренеров, издаем полезные пособия для спортсменов и тренеров. Ведем работы по антидопинговому направлению. На Кубке мы ввели желтые майки лидера, как на Кубке Мира по биатлону. Из наших спортсменов вырастают подготовленные биатлонисты, - рассказала двукратная олимпийская чемпионка, организатор соревнований Анна Богалий.

В этом зимнем сезоне «Кубок Анны Богалий – Skimir» проходит с декабря по апрель в виде пяти этапов. Принимающие города: Новосибирск, Магнитогорск (Абзаково), Южно-Сахалинск, п. Токсово (Ленинградская область), Мурманск (финальный этап). Победители в личном зачете определяются в каждом виде программы и в каждой возрастной группе. Награждаются 6 лучших спортсменов, а также, по традиции Кубка чествуется тренер чемпиона.  Абсолютных победителей определят по сумме кубковых очков, набранных во всех личных дисциплинах на всех пяти этапах Кубка. Они получат эксклюзивный хрустальный кубок.

- Для Сахалинского этапа мы изготовили специального маскота – медвежонок-биатлонист Миша. Его нельзя купить или где-то приобрести. Его получат только шестерка лучших спортсменов и тренер, - добавляет Анна Богалий.

Завтра на биатлонном комплексе «Триумф» стартуют юноши и девушки 2002-2003 года рождения. Сахалинцы смогут поддержать юных спортсменов. Вход на соревнования свободный. Они начнутся в 11:15.

 

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