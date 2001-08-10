В Южно-Сахалинске юные биатлонисты вступили в борьбу за Кубок Анны Богалий
В III этапе всероссийских соревнований «Кубок Анны Богалий – Skimir» в областном центре принимают участие более 100 юных спортсменов из 12 регионов станы. Состязания будут проходить с 21 по 23 февраля на лыже-биатлонном комплексе «Триумф», который построили к I зимним Международным играм «Дети Азии», сообщили ТИА "Острова" в департаменте информационной политики региона.
Биатлонисты в возрасте от 10 до 17 лет из Амурской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Новосибирской, Ульяновской, Челябинской, Московской и Сахалинской областей, а также Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и Москвы оспаривают награды в трех дисциплинах: спринте, индивидуальной гонке и смешанных эстафетах.
– Всякий раз, возвращаясь на Сахалин, я чувствую себя, как дома. Биатлонный комплекс, который здесь возвели, очень современный и позволяет проводить соревнования любого уровня, – отметила двукратная Олимпийская чемпионка Анна Богалий. – Трассы имеют отличный рельеф и сложный профиль, поэтому здесь прекрасные условия для подготовки к серьезным стартам. Площадку можно рассматривать как базовую для тренировочных сборов перед Олимпийскими играми.
На торжественной церемонии открытия ежегодных состязаний спортсменов и судей приветствовал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
– Для нас большая честь и гордость проводить у себя соревнования такого масштаба, – обратился к присутствующим зампред. – В этом году у нас созданы прекрасные условия для спортсменов. На биатлонном комплексе можно проводить даже этапы Кубка мира. Уверен, в скором времени так и будет, а вы перейдете во взрослый спорт и станете достойно представлять не только свои регионы, но и нашу великую Родину на международных стартах.
В первый день биатлонистам соревновались в спринтерской гонке со стрельбой в позиции стоя и лежа. Сначала стартовали юноши и девушки 2002-2003 годов рождения. В результате упорной борьбы на дистанциях 6 и 4,5 километров первыми к финишу пришли сахалинцы. Золото завоевали воспитанники тренера Ирины Гущиной – Денис Полянников и Софья Тузинская.
– Первый круг пробежала отлично, совсем не чувствовала усталости. Пришла на огневой рубеж спокойно, не торопилась, но все же одну осечку допустила. После, когда выходила на большой круг, увидела, что впереди две соперницы и их нужно обойти. Когда закрыла все рубежи стоя, то поняла, что не нужно упускать возможность и следует работать во всю мощь, – поделилась на финише Софья. – Бежать было сложно, так как я после травмы, но у меня все получилось. Спасибо тренеру. Эту награду я посвящаю ей.
В этом зимнем сезоне «Кубок Анны Богалий – Skimir» проходит с декабря по апрель в пять этапов. Принимающие города: Новосибирск, Магнитогорск (Абзаково), Южно-Сахалинск, Токсово (Ленинградская область), Мурманск. Победители в личном зачете определяются в каждом виде программы и в каждой возрастной группе. Награждаются шесть лучших спортсменов, а также по традиции Кубка чествуется тренер чемпиона. Абсолютных победителей определят по сумме очков, набранных во всех личных дисциплинах на всех пяти этапах Кубка. Они получат эксклюзивный хрустальный кубок.
Завтра участников ждет индивидуальная гонка. Начало в 9:40. Сахалинцев и гостей острова приглашают поболеть за спортсменов. Завершится турнир 23 февраля смешанной эстафетой.
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