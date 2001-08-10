Южносахалинцев приглашают посетить спортивные мероприятия

23 февраля с 9:30 в планировочном районе Луговое на базе спортивного комплекса «Атлант» (ул. Дружбы, д. 71, р-н СОШ №30) в рамках празднования Дня защитника Отечества пройдут соревнования по художественной гимнастике города Южно-Сахалинска "Метелица". Торжественное открытие состоится в 11:30.

Как сообщили ТИА «Острова» в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска, около 200 юных спортсменов отделений гимнастики спортивной школы по плаванию Южно-Сахалинска, дворца детского творчества и «ФК «Сахалин», а также спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман» (г. Корсаков).

Состязания пройдут в индивидуальных и групповых программах среди самых юных гимнасток 7-10 лет, имеющие начальные спортивные разряды - от 3 юношеского до 3 спортивного.

- Для большинства участниц это первые соревнования в их спортивной карьере, - рассказала тренер отделения художественной гимнастики СШ по плаванию, главный секретарь соревнований Ксения Тихомирова. - Наши юные воспитанницы очень переживали и готовились к выступлениям, их старшие наставницы постоянно им помогают и делятся советами. Мы желаем всем участницам побед и отличного выступления.

Также 23 февраля в 10:00 в волейбольном центре «Сахалин» пройдет традиционный турнир по волейболу «Кому за 50», посвященный Дню защитника Отечества. В соревновании примут участие около 40 участников старше 50 лет из 6 команд из Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска и Охи.

24 февраля в 11:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юниор» (ул. Деповская, д.1) пройдут соревнования по бадминтону, которые станут началом проведения Спартакиады трудовых коллективов Южно-Сахалинска.

Напомним, что Спартакиада трудовых коллективов включает в себя несколько этапов: бадминтон, японский мини-волейбол, легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, плавание, испытания из нормативов ГТО, стрельба пулевая, настольный теннис, лыжные гонки и шахматы.