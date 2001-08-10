Сахалинские чирлидерши завоевали право выступить на чемпионате Европы

С 22 по 24 февраля в Москве проходили чемпионат и первенство России по чирспорту. За медали соревнований в этом году боролось рекордное число участников: 3800 чирлидеров из 47 регионов Российской Федерации.

Сахалинскую область на соревнованиях представляла команда «Кристалл-Грэйс». По итогам чемпионата и первенства 18 спортсменок выполнили разряд кандидата в мастера спорта по чирспорту, остальные подтвердили имеющиеся разряды КМС.

– Наши спортсменки завоевали одну серебряную и две бронзовые медали, что позволило им войти в состав сборной России по чирспорту, – поделилась старший тренер команды Кристина Лях.

Таким образом, для сахалинских спортсменок вновь открылась дорога на чемпионат Европы. В этом году он состоится в июне в Санкт-Петербурге.

Напомним, в прошлом году островные представительницы чирспорта блистательно выступили на чемпионате Европы в Хельсинки, заняв несколько призовых мест.