Зимние игры «Дети Азии» дадут старт серии новых спортивных проектов на Сахалине
Базой для них станут сооружения, которые принимали масштабные состязания. По поручению главы региона Валерия Лимаренко, областные власти в течение трех лет планируют в несколько раз увеличить количество занимающихся спортом на этих объектах, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.
К «Детям Азии» была проведена большая подготовительная работа, в частности, построена входная группа на СТК «Горный воздух», модернизирована канатная дорога. Уникальный, не имеющий аналогов в стране по доступности, горнолыжный курорт стал еще более комфортным. В Южно-Сахалинске возведен уникальный лыже-биатлонный комплекс с самой современной на Дальнем Востоке мишенной системой и самым сложным рельефом трасс, проведена реконструкция сноуборд-парка, трамплинного комплекса. Все это будет активно использоваться и после соревнований.
- Игры «Дети Азии» дадут мощный импульс развитию спорта и туризма на островах, а использование построенной к соревнованиям инфраструктуры принесет положительный эффект не только для оздоровления жителей, но и для экономики. Сегодня мы создаем индустрию спорта. Это часть туристического бизнеса. Сюда будут приезжать люди, для того, чтобы смотреть спортивные соревнования, как россияне, так и гости из других стран, - отметил Валерий Лимаренко.
В частности, в области стартует проект «Биатлон в районы». Решается вопрос о создании собственной юниорской и молодежной хоккейной команд. На базе строящегося ледового дворца «Кристалл-2» с 1 сентября этого года планируют открыть отделение шорт-трека. А при поддержке пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой предполагается создание секций плавания и синхронного плавания.
В перспективе в Сахалинской области планируют создать всероссийский спортивный лагерь. Вице-премьер российского Правительства Ольга Голодец поручила федеральному министерству спорта сформировать его концепцию.
Достигнута договоренность об организации в регионе крупных соревнований. Уже в следующем году на базе лыже-биатлонного комплекса планируется проведение первенства России по лыжным гонкам, а в 2020 - чемпионата. В следующем сезоне Сахалин также примет международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина с участием России, Японии, Кореи, Китая и Казахстана.
Кроме того, рассматривается вопрос о подготовке и акклиматизации спортсменов, занимающихся легкой и тяжелой атлетикой, на спортивных объектах Сахалинской области перед предстоящими летними Олимпийскими играми в Токио 2020 года. Прорабатывается и возможность проведения тренировок на острове сборной России по плаванию накануне летней Олимпиады 2020 года.
Напомним, I зимние Международные игры «Дети Азии» проходили на Сахалине с 9 по 16 февраля. Участие в них приняли более тысячи спортсменов из 20 стран. В ходе масштабных соревнований, проведенных под эгидой ЮНЕСКО и патронатом Международного олимпийского комитета, были разыграны награды в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.
Сахалинская сборная в упорной борьбе смогла завоевать наибольшее количество медалей – 26 и попасть в первую тройку команд по количеству «золота».
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