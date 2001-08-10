Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2019
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13:48, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Зимние игры «Дети Азии» дадут старт серии новых спортивных проектов на Сахалине

Зимние игры «Дети Азии» дадут старт серии новых спортивных проектов на Сахалине

Базой для них станут сооружения, которые принимали масштабные состязания. По поручению главы региона Валерия Лимаренко, областные власти в течение трех лет планируют в несколько раз увеличить количество занимающихся спортом на этих объектах, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики региона.

К «Детям Азии» была проведена большая подготовительная работа, в частности, построена входная группа на СТК «Горный воздух», модернизирована канатная дорога. Уникальный, не имеющий аналогов в стране по доступности, горнолыжный курорт стал еще более комфортным. В Южно-Сахалинске возведен уникальный лыже-биатлонный комплекс с самой современной на Дальнем Востоке мишенной системой и самым сложным рельефом трасс, проведена реконструкция сноуборд-парка, трамплинного комплекса. Все это будет активно использоваться и после соревнований.

- Игры «Дети Азии» дадут мощный импульс развитию спорта и туризма на островах, а использование построенной к соревнованиям инфраструктуры принесет положительный эффект не только для оздоровления жителей, но и для экономики. Сегодня мы создаем индустрию спорта. Это часть туристического бизнеса. Сюда будут приезжать люди, для того, чтобы смотреть спортивные соревнования, как россияне, так и гости из других стран, - отметил Валерий Лимаренко.

В частности, в области стартует проект «Биатлон в районы». Решается вопрос о создании собственной юниорской и молодежной хоккейной команд. На базе строящегося ледового дворца «Кристалл-2» с 1 сентября этого года планируют открыть отделение шорт-трека. А при поддержке пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой предполагается создание секций плавания и синхронного плавания.

В перспективе в Сахалинской области планируют создать всероссийский спортивный лагерь. Вице-премьер российского Правительства Ольга Голодец поручила федеральному министерству спорта сформировать его концепцию.

Достигнута договоренность об организации в регионе крупных соревнований. Уже в следующем году на базе лыже-биатлонного комплекса планируется проведение первенства России по лыжным гонкам, а в 2020 - чемпионата. В следующем сезоне Сахалин также примет международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина с участием России, Японии, Кореи, Китая и Казахстана. 

Кроме того, рассматривается вопрос о подготовке и акклиматизации спортсменов, занимающихся легкой и тяжелой атлетикой, на спортивных объектах Сахалинской области перед предстоящими летними Олимпийскими играми в Токио 2020 года. Прорабатывается и возможность проведения тренировок на острове сборной России по плаванию накануне летней Олимпиады 2020 года. 

Напомним, I зимние Международные игры «Дети Азии» проходили на Сахалине с 9 по 16 февраля. Участие в них приняли более тысячи спортсменов из 20 стран. В ходе масштабных соревнований, проведенных под эгидой ЮНЕСКО и патронатом Международного олимпийского комитета, были разыграны награды в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.

Сахалинская сборная в упорной борьбе смогла завоевать наибольшее количество медалей – 26 и попасть в первую тройку команд по количеству «золота». 

 

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