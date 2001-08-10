Сахалин впервые вошёл в топ-5 на Спартакиаде учащихся России по биатлону

Сахалинская биатлонистка Каролина Царева вошла в пятёрку сильнейших на IX зимней Спартакиаде учащихся России среди юношей и девушек 2002–2003 годов рождения в Саранске. Таких результатов островные спортсмены не достигали со времён распада СССР, уверили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В турнире принимали участие около 200 спортсменов со всей страны. 17-летняя воспитанница спортшколы Томари Каролина Царева боролась за медали в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами. Ей противостояло 97 соперниц, среди которых представительницы ведущих школ биатлона Тюмени, Ижевска, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и других городов. В стрельбе островитянка допустила всего один промах и в итоге не смогла догнать основных конкуренток. Итогом стало 5 место.

- Каролина показала отличный результат. Так высоко наш регион ещё не поднимался на всероссийских стартах. Недавно девушка выполнила норматив кандидата в мастера спорта и хорошо себя показала на I зимних Международных спортивных играх «Дети Азии». Каролина отлично стреляет, редко, кто в её возрасте может похвастаться такой меткостью, - отметили в спортшколе Томари.