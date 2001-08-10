Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2019
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Более 50 самбистов сразились за медали сахалинского первенства

Более 50 самбистов сразились за медали сахалинского первенства

Первенство Сахалинской области по самбо среди спортсменов 2005-2007 годов рождения прошло в здании спортивного зала  ДЮСШ  Долинска. Организаторами турнира выступили министерство спорта, туризма и молодежной политики региона (где ТИА «Острова» и сообщили о мероприятии) и островная федерация самбо при поддержке  администрации Долинского городского округа.

В соревнованиях приняли участие 56 юных самбистов из Корсакова, Южно-Сахалинска, Долинска, Холмска и села Костромское.

Победителями  первенства стали Илья Резников (в/к 35 кг), Радий Шерстнев (38 кг), Рустам Бикбаев (42 кг), Махмасаид Азизов (46 кг), Ковалев Дмитрий (50 кг), Дмитрий Русецкий (54 кг), Рустам Мустафаев (65 кг), Владимир Черкашин (71кг), Юрий Чертухин (71 + кг).

Состязания являлись отбором на первенство ДФО по самбо, которое пройдет с 9 по 12 марта во Владивостоке.

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