Более 50 самбистов сразились за медали сахалинского первенства

Первенство Сахалинской области по самбо среди спортсменов 2005-2007 годов рождения прошло в здании спортивного зала ДЮСШ Долинска. Организаторами турнира выступили министерство спорта, туризма и молодежной политики региона (где ТИА «Острова» и сообщили о мероприятии) и островная федерация самбо при поддержке администрации Долинского городского округа.

В соревнованиях приняли участие 56 юных самбистов из Корсакова, Южно-Сахалинска, Долинска, Холмска и села Костромское.

Победителями первенства стали Илья Резников (в/к 35 кг), Радий Шерстнев (38 кг), Рустам Бикбаев (42 кг), Махмасаид Азизов (46 кг), Ковалев Дмитрий (50 кг), Дмитрий Русецкий (54 кг), Рустам Мустафаев (65 кг), Владимир Черкашин (71кг), Юрий Чертухин (71 + кг).

Состязания являлись отбором на первенство ДФО по самбо, которое пройдет с 9 по 12 марта во Владивостоке.