Соревнования по художественной гимнастике «Метелица» прошли в Южно-Сахалинске

В планировочном районе Ново-Александровск на базе спортивного комплекса «Чемпион», в рамках празднования Дня защитника Отечества прошли соревнования по художественной гимнастике города Южно-Сахалинска "Метелица". В борьбе за медали приняли участие около 200 спортсменок в возрасте от 7 до 10 лет из отделений гимнастики спортивной школы по плаванию Южно-Сахалинска, дворца детского творчества и «ФК «Сахалин», а также спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман» (г. Корсаков), сообщили ТИА «Острова» в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму

администрации города Южно-Сахалинска.

Юные гимнастки представляли свои индивидуальные и групповые программы с лентой, обручем, булавами и мячом. На церемонии открытия директор Департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина поздравила всех присутствующих с началом соревнований и пожелала побед в

Победители в личном и групповом зачете были награждены грамотами, дипломами и медалями от организаторов соревнований.

Лучшими в групповых программах стали команды: 2012-2013 г.р. - «Бусинка» (СШ по плаванию), 2011-2012 г.р. - «Китти» (СОК «Флагман»), 2010-2011 г.р. - «Каллисто» (СОК «Флагман»), 2009-2010 г.р. - «Мозаика» (СОК «Флагман»). Воспитанницы ФК «Сахалин» стали лучшими среди спортсменок с 3 спортивным разрядом 2009-2010 г.р., а коллектив отделения художественной гимнастики дворца детского творчества завоевал комплект золотых медалей среди участниц 2008-2009 г.р. (2 спортивный разряд).

В индивидуальных программах победителями стали: Новикова Софья (СШ по плаванию), Ким Амина (СОК «Флагман»), Макурова Мария (СОК «Флагман»), Муляренко Мелисса (ФК «Сахалин»), Ибрагимова Эмилия (СШ по плаванию), Мордасова Алина (ФК «Сахалин»), Хлыстова Надежда (ФК «Сахалин»), Зозуля Ксения (ФК «Сахалин»), Гижица Диана (СОК «Флагман»), Шадырко Мария (ФК «Сахалин»).