Отметить Международный женский день на соревнованиях предлагают сахалинцам
Открытое первенство спортивной школы летних видов спорта им. Комнацкого состоится в областном центре. Оно пройдет 7 марта и будет посвящено Международному женскому дню, сообщили ТИА «Острова» в минспорта Сахалинской области.
В первенстве примут участие девочки и юноши 2004, 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Для каждой возрастной группы подготовлена отдельная программа испытаний.
- Ребята 2004-2005 годов рождения будут бежать 60, 300, 600 и 1000 метров, а для младших подготовлены дистанции в 60, 200 и 600 метров. Все также смогут показать себя в толкании ядра, - отметили в спортивной школе.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимают до 4 марта по адресу г.Южно-Сахалинск, ул.А.М.Горького, 7, а также по телефонам (4242) 76-20-08, 76-19-13.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 18:08 21 Февраля Южносахалинцам рекомендуют не заниматься самолечением при первых признаках простуды и гриппа
- 17:25 21 Февраля В Южно-Сахалинске станет больше школьников, обучающихся в первую смену
14:24 22 Февраля В Южно-Сахалинске сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в серии квартирных краж
17:55 21 Февраля В Южно-Сахалинске юные биатлонисты вступили в борьбу за Кубок Анны Богалий
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
09:09 1 Февраля Жители Сахалинской области в феврале получат первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
Выбор редакции
- 11:18 Вчера В 2019 году в Южно-Сахалинске капитально отремонтируют 4 участка дорог и 36 дворовых территорий
- 16:27 26 Февраля Сахалинская транспортная прокуратура напомнила порядок использования квадрокоптеров
- 10:46 26 Февраля В 2018 году в Сахалинскую область на постоянное жительство прибыло 13 тысяч человек
- 09:14 26 Февраля Сахалинские энергетики обновили списки предприятий-должников
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?