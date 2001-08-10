Отметить Международный женский день на соревнованиях предлагают сахалинцам

Открытое первенство спортивной школы летних видов спорта им. Комнацкого состоится в областном центре. Оно пройдет 7 марта и будет посвящено Международному женскому дню, сообщили ТИА «Острова» в минспорта Сахалинской области.

В первенстве примут участие девочки и юноши 2004, 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Для каждой возрастной группы подготовлена отдельная программа испытаний.

- Ребята 2004-2005 годов рождения будут бежать 60, 300, 600 и 1000 метров, а для младших подготовлены дистанции в 60, 200 и 600 метров. Все также смогут показать себя в толкании ядра, - отметили в спортивной школе.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимают до 4 марта по адресу г.Южно-Сахалинск, ул.А.М.Горького, 7, а также по телефонам (4242) 76-20-08, 76-19-13.