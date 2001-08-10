В островной столице объединили шахматы и бильярд
В Южно-Сахалинске состоялся турнир по двоеборью (шахматы + бильярд). В БК «Классик» состязались 15 двоеборцев, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Турнир уже можно назвать традиционным. В 2018 году в нем участвовало шесть человек, сейчас претендентов на медали было в 2,5 раза больше. В этом году участию допускались семьи (например, ребенок играл в шахматы, а взрослый – в бильярд). Таких семейных команд было три.
- Сначала участники состязались в шахматном блице с контролем 3 минуты на партию + 2 секунды за каждый ход. Всего было сыграно 7 туров. Затем прошел турнир по бильярду (свободная пирамида). На встречу в бильярде отводилось 30 минут, играли до двух побед. Если участники не успевали уложиться в данное время, то победа присуждалась по количеству забитых шаров. При равенстве встреча продолжалась до первого забитого шара, - пояснили нюансы регламента в РОО «Сахалинская шахматная федерация».
Результат участника в двоеборье определялся по сумме мест в каждом виде (за первое место – 1 очко, за второе – 2 и т.д.). При равенстве очков выше становился тот, у кого было более высокое место в одном из видов спорта.
В идеальном варианте победитель мог набрать 2 очка (1 очко – за шахматы, 1 – за бильярд). Но этого не произошло. В шахматах и бильярде призерами были разные спортсмены.
В шахматах ТОП-5 сильнейших выглядел так:
- Константин Сек.
- Дмитрий Ден.
- Виталий И.
- Сергей И.
- Виктор Поляков.
В бильярде лучше других проявили себя следующие участники:
- Яков Кицута.
- Александр Ли.
3 Дмитрий Кон.
- Вадим Ким.
- Эдуард Бек.
В сумме двоеборья победила семья Никиты и Якова Кицуты. Никита занял 10-е место в шахматном турнире, а его отец Яков первенствовал в бильярде. В сумме они набрали 11 очков.
Серебряный призер – Дмитрий Ден (12 очков). Он занял второе место в шахматах и десятое в бильярде.
Бронзовый призер – Константин Сек (13 очков): первое место в шахматах, двенадцатое в бильярде.
Четвертое-пятое место разделили Виктор Поляков и Эдуард Бек, набравшие по 13 очков. У Виктора Полякова пятое место в шахматах, восьмое в бильярде. У Эдуарда Бек - восьмое место в шахматах, пятое в бильярде.
- Победителю двоеборья был вручен кубок, а призеры награждены призами, грамотами и медалями. За организацию турнира мы благодарим Федерацию бильярдного спорта и директора БК «Классик», - подвели итог в РОО «Сахалинская шахматная федерация».
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