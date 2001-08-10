Юных южносахалинцев приглашают записаться на занятия по теннису

На базе южно-сахалинской спортивной школы игровых видов спорта откроется первое бесплатное отделение тенниса для детей от 7 до 9 лет.

Как рассказали ТИА «Острова» в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму городской администрации, сейчас ведется набор школьников в спортивно-оздоровительные группы (до 20 человек). Записаться на отделение тенниса можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Пограничная, 49. При подаче заявления необходимо представить справку об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий спортом.

Тренировки будут проходить на крытых теннисных кортах спортивного комплекса «Гидрострой» (пер. Алтайский, 11) в понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 11.30 и с 14.30 до 16.00.

Проведение дополнительного набора желающих заняться теннисом планируется в сентябре.

Справки по телефону 22-00-40.