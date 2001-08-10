Общий призовой фонд марафона имени Фархутдинова составит 1,3 миллиона рублей
В островном регионе продолжается регистрация участников на традиционный «XX Международный Сахалинский лыжный марафон – 2019», который состоится 9 марта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в минспорта Сахалинской области.
В этом году из-за малоснежной зимы организаторы приняли решение перенести трассу и сделать старт в селе Троицкое Анивского района. Для участников соревнований и болельщиков подготовили праздничную программу, солдатскую кашу и плов, горячий чай и пирожки. Для спортсменов будут работать пункты питания.
- В этом году у нас из-за малого количества снега изменилась трасса, но мы все рано уверены, что будет большое количество участников. Марафон становится визитной карточкой Сахалинской области. Специально для участия в нем прилетают спортсмены из других регионов страны и даже стран, - рассказывает директор школы зимних видов спорта Максим Шибаров.
Впервые марафон состоялся 8 марта 1987 году по инициативе комитета по физической культуре и спорту. Около 800 участников вышли на старт забега на 32 км. Первое место занял мастер спорта СССР Юрий Власенко. Его результат - 1 час 40 минут.
На следующий год дистанция марафона увеличилась до 35 км. Первым финишировал мастер спорта Владимир Маншетов с результатом 1 час 32 минуты 25 секунд. В 1989 году этот спортсмен сделал своеобразный дубль, второй год подряд завоевав главный приз.
С 1990 года Сахалинский лыжный марафон стал проводиться в начале марта, а его дистанция стала постоянной – 35 километров. Дистанция пролегала от поселка Лесное до озера Верхнее в Парке культуры и отдыха имени Юрия Алексеевича Гагарина в Южно-Сахалинске. В конце 1990-х годов в марафоне регулярно стали участвовать иностранные спортсмены. Это были как туристы из Японии, так и сотрудники компаний, осваивающих островной шельф.
В 2017 году Сахалинский международный лыжный марафон был включен в единый календарный план Всероссийской серии лыжных марафонов «Russialoppet» и единый календарный план FIS. Для Сахалинской области это большое событие, ведь только самые массовые марафоны и лучшие по организации в отдельном регионе России могут стать членом Всероссийской серии лыжных марафонов «Russialoppet».
Включение марафона в единый календарный план FIS позволяет приглашать титулованных гонщиков, которые своим участием поднимут статус главного спортивного события в мире лыжных гонок Сахалинской области еще выше.
В начале марта 2018 года, на дистанции, вошедшей в престижную серию Russialoppet, объединяющую 25 крупнейших забегов в России и за рубежом, решили помериться силами жители островного региона, а также гости из Комсомольска-на-Амуре, Сургута, Хабаровска, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Владивостока, Москвы, Рязани, Мурманска, Красноярска, Ставрополя, Куйбышева, Петропавловска-Камчатского, Иркутска, Архангельска, Находки, представители Дании, Норвегии, Японии и даже Малайзии.
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