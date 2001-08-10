Победителем областных соревнований «Служить России» стала команда из села Сокол

Подведение итогов и закрытие областных военно-спортивных соревнований «Служить России» состоялось 28 февраля в культурно-досуговом центре Росгвардии в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» организаторы.

В течение двух предыдущих дней 14 команд старшеклассников из 13 районов Сахалинской области проявляли свои умения в ходе теоретических и практических испытаний, разных по содержанию и сложности прохождения.

Как итог, в общем зачёте победу одержала команда «Сокол» из школы села Сокол (Долинский район). На втором месте оказалась команда «Миг» (гимназия п. Ноглики), на третьем – «Экстрим» (СОШ № 2 пгт Шахтерск). Нужно отметить, что ребята из Сокола под руководством преподавателя Дмитрия Малхасяна не единожды становились победителями соревнований «Служить России», как и других областных и федеральных военно-патриотических конкурсов.

Награждение победителей в разных номинациях провели директор Областного центра внешкольной воспитательной работы Владимир Чувилин, подполковник пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области Виктор Лисицын, директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг и зампредседателя регионального отделения ДОСААФ Пётр Цой.

С особым подарком выступили члены сахалинского областного Совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий: всем командам они вручили благодарственные письма, а победителям личных первенств – юбилейные памятные медали к 20-летию своей организации.

– В этом году совпал ряд юбилеев: 30-я годовщина вывода советских войск с территории Республики Афганистан, 20-я годовщина нашего областного совета ветеранов войны в Афганистане, 50-я годовщина событий на острове Даманском и 25-я годовщина Чеченской войны, – отметил председатель совета Иван Лахно. – И мне очень приятно, что собравшиеся здесь с честью отметили эту юбилейную дату.

Награды победителям в общем зачёте вручила заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина.

– Спасибо вам всем за то, что вы участвуете и побеждаете, что радуете нас своими делами и успехами, – подвела она общий итог успешного мероприятия.

Напомним, что в соревнованиях «Служить России», проходивших с 25 по 27 февраля в Южно-Сахалинске, участвовали команды – победители муниципальных этапов. Мероприятие приурочено к 30-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан (День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества), 10-й годовщине завершения контртеррористической операции на Северном Кавказе, 50-й годовщине боевых действий на острове Даманском.

Организаторами мероприятия являются министерство образования Сахалинской области и ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы». Социальными партнёрами выступили региональное отделение ДОСААФ, региональное министерство спорта и молодёжной политики, 68-й армейский корпус, ГУ МЧС России по Сахалинской области, пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области, ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса», сахалинский областной Совет ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий, военный комиссариат Сахалинской области.