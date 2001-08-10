Победителем областных соревнований «Служить России» стала команда из села Сокол
Подведение итогов и закрытие областных военно-спортивных соревнований «Служить России» состоялось 28 февраля в культурно-досуговом центре Росгвардии в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» организаторы.
В течение двух предыдущих дней 14 команд старшеклассников из 13 районов Сахалинской области проявляли свои умения в ходе теоретических и практических испытаний, разных по содержанию и сложности прохождения.
Как итог, в общем зачёте победу одержала команда «Сокол» из школы села Сокол (Долинский район). На втором месте оказалась команда «Миг» (гимназия п. Ноглики), на третьем – «Экстрим» (СОШ № 2 пгт Шахтерск). Нужно отметить, что ребята из Сокола под руководством преподавателя Дмитрия Малхасяна не единожды становились победителями соревнований «Служить России», как и других областных и федеральных военно-патриотических конкурсов.
Награждение победителей в разных номинациях провели директор Областного центра внешкольной воспитательной работы Владимир Чувилин, подполковник пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области Виктор Лисицын, директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг и зампредседателя регионального отделения ДОСААФ Пётр Цой.
С особым подарком выступили члены сахалинского областного Совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий: всем командам они вручили благодарственные письма, а победителям личных первенств – юбилейные памятные медали к 20-летию своей организации.
– В этом году совпал ряд юбилеев: 30-я годовщина вывода советских войск с территории Республики Афганистан, 20-я годовщина нашего областного совета ветеранов войны в Афганистане, 50-я годовщина событий на острове Даманском и 25-я годовщина Чеченской войны, – отметил председатель совета Иван Лахно. – И мне очень приятно, что собравшиеся здесь с честью отметили эту юбилейную дату.
Награды победителям в общем зачёте вручила заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина.
– Спасибо вам всем за то, что вы участвуете и побеждаете, что радуете нас своими делами и успехами, – подвела она общий итог успешного мероприятия.
Напомним, что в соревнованиях «Служить России», проходивших с 25 по 27 февраля в Южно-Сахалинске, участвовали команды – победители муниципальных этапов. Мероприятие приурочено к 30-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан (День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества), 10-й годовщине завершения контртеррористической операции на Северном Кавказе, 50-й годовщине боевых действий на острове Даманском.
Организаторами мероприятия являются министерство образования Сахалинской области и ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы». Социальными партнёрами выступили региональное отделение ДОСААФ, региональное министерство спорта и молодёжной политики, 68-й армейский корпус, ГУ МЧС России по Сахалинской области, пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области, ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса», сахалинский областной Совет ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий, военный комиссариат Сахалинской области.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:17 Сегодня В островной столице объединили шахматы и бильярд
10:09 Сегодня Сахалинские власти в апреле вернут единый авиатариф на Курилы
- 15:13 Сегодня Инспекторы ДПС обнаружили у жителя областного центра наркотическое вещество
11:25 Сегодня Начальник диспетчерской службы южно-сахалинского водоканала назвала коллектив слаженным и самоотверженным
- 18:08 21 Февраля Южносахалинцам рекомендуют не заниматься самолечением при первых признаках простуды и гриппа
- 17:25 21 Февраля В Южно-Сахалинске станет больше школьников, обучающихся в первую смену
14:24 22 Февраля В Южно-Сахалинске сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в серии квартирных краж
17:55 21 Февраля В Южно-Сахалинске юные биатлонисты вступили в борьбу за Кубок Анны Богалий
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
09:09 1 Февраля Жители Сахалинской области в феврале получат первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
Выбор редакции
- 17:50 Сегодня Победителем областных соревнований «Служить России» стала команда из села Сокол
- 17:41 Сегодня Команда СахГУ примет участие в региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы»
- 15:13 Сегодня Инспекторы ДПС обнаружили у жителя областного центра наркотическое вещество
- 12:41 Сегодня На сайте приставов появился раздел для потенциальных коррупционеров
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?