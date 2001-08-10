Островные горнолыжники вышли на старт первенства страны

На ГК «Абзаково» (Башкортостан) началось первенство России по горнолыжному спорту среди юношей и девушек 14-15 лет. На старт вышли почти 200 участников из 20 регионов страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Первым видом программы стала суперкомбинация. У девушек победила Ангелина Жбанова из Москвы. В гонке юношей первенствовал ее земляк Олег Фураев.

Лучший результат среди сахалинских горнолыжниц показала Лина Литвинова (14-е место). Карина Гайдамащук – на 17-м, Алина Артамонова – на 26-м. У юношей сахалинец Эдуард Сидоренко финишировал 15-м, Артем Хе – 16-м, Вадим Марков – 29-м.