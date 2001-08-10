Сахалинцы завоевали золотые медали чемпионата Дальневосточного федерального округа по быстрым шахматам

В Хабаровске продолжается чемпионат Дальневосточного федерального округа по шахматам. В минувшие выходные участники определили чемпионов и призеров в «рапиде» (быстрые шахматы), сыграв 9 туров по швейцарской системе с контролем времени 15 минут на партию + 10 секунд за каждый сделанный ход. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В мужском турнире играло 78 шахматистов, среди которых 11 мастеров ФИДЕ и 2 международных мастера.

В первый день было сыграно 5 туров. Без потерь прошел их только один участник – рейтинг-лидер островных шахматистов Константин Сек (Южно-Сахалинск).

- Так как в быстрые шахматы я играю хуже, чем в блиц и классические, то перед турниром поставил себе задачу показать качественную игру, - рассказывает сахалинский шахматист.

На следующий день он упрочил свое лидерство, выиграв еще две партии. В восьмом туре сахалинец играл белыми с Олегом Рычковым из Еврейской Автономной области, который отставал от него на 1 очко.

- По дебюту я получил перспективную позицию. Однако затем потратил очень много времени, выбирая из двух продолжений: пожертвовать пешку и поиграть на атаку или сыграть аккуратно и сделать ничью. Как это часто бывает, когда долго думаешь о ничьей, то обязательно проигрываешь на ровном месте. Так получилось и в этой партии, - прокомментировал Константин Сек свое единственное поражение в турнире.

Перед заключительным туром лидеров стало двое: Константин Сек и Олег Рычков (по 7 очков), на пол-очка от них отставали Роман Янченко (Комсомольск-на-Амуре) и Дашгын Ибадов (Забайкальский край). Причем, Сек играл с Ибадовым, а Рычков – с Янченко.

- Я играл черными фигурами. Была разыграна Испанская партия. Мне удалось получить атакующую позицию, и несмотря на активное сопротивление соперника, довести ее до победы. А Олег Рычков белыми проиграл Роману Янченко, - подвел итог Константин Сек.

В итоге Константин Сек набрал 8 очков из 9 возможных и занял первое место! Это его вторая золотая медаль в рамках чемпионата. Напомним, что 1 марта сахалинец победил в блиц-турнире.

Вторым призером стал Роман Янченко (7,5 очков). Бронзу завоевал Олег Рычков (7 очков).

В турнире принимали участие еще три островных шахматиста. Виталий И занял 26-е место (5 очков), Артем Хуснулгатин – 63-е (3,5 очка), Андрей Щепетильников – 70-е (2,5 очка).

В женский чемпионат по быстрым шахматам заявилось 26 участниц. В итоге по 7,5 очков набрали Дарья Хохлова (Сахалинская область) и Виктория Чхань (Приморский край).

Дополнительные коэффициенты принесли золотую медаль сахалинской шахматистке. Дарья Хохлова выиграла 6 партий и 3 раза сыграла вничью. Призовую тройку замкнула Алена Гармаш из Приморского края, набравшая 6 очков.