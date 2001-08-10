Открытые региональные соревнования по художественной гимнастике прошли в Южно-Сахалинске.

Состязания являются традиционными и ежегодно проходят в марте. В этом году определить лучших в мастерстве и грации вызвалось около 200 гимнасток областного центра, Корсакова и Якутии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

На торжественном параде открытия состязаний с напутственным словом выступила президент островной федерации художественной гимнастики Инна Тишкина. Она поздравила гимнасток с началом турнира, пожелала отличных выступлений и хорошего настроения.

Борьба шла согласно спортивным разрядам - начиная с 3-го юношеского и заканчивая программой мастеров спорта. У каждого разряда была своя программа выступления. Дети демонстрировали мастерство как с предметами (скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой), так и без них. Участницы разыграли семь комплектов медалей в индивидуальном многоборье и шесть комплектов наград в групповых упражнениях. Соревнования являлись классификационными – каждому ребёнку предоставлялась возможность выполнить спортивный разряд.

По итогу состязаний среди гимнасток 2012 года рождения медаль высшей пробы завоевала Лолита Савельева (ОГАУ ФК «Сахалин»), на втором месте Милана Николаева (ОГАУ ФК «Сахалин»), а на третьем - Арина Шипицына (ДЮСШ по плаванию). Среди участниц 2011 г.р. победу одержала Мария Шадырко (ОГАУ ФК «Сахалин»), серебро взяла Елизавета Сергеева (ДЮСШ по плаванию), а бронзу Кира Яблочникова (ОГАУ ФК «Сахалин»). В противостоянии спортсменок 2010 г.р. первое место разделили Николь Комарова (ОГАУ ФК «Сахалин») и Виолетта Цой (МАУ СОК «Флагман»), вторую ступень пьедестала заняла Юстина Бак (ОГАУ ФК «Сахалин»), а третью - Елизавета Кукушкина (ОГАУ ФК «Сахалин»).

Лучший результат среди гимнасток 2009 г.р. показала Диана Холодкова (ДЮСШ по плаванию), серебряным призёром стала Вероника Стародубцева (ДЮСШ по плаванию), а бронзовым Софья Серых (МАУ СОК «Флагман»). Пальму первенства среди участниц 2008-2007 г.р. завоевала Алина Абдиллаева (ОГАУ ФК «Сахалин»), на второй позиции Эльвира Олифир (МАУ СОК «Флагман»), а замкнула тройку лидеров Мелисса Фетисова (МАУ СОК «Флагман»). Сильнейшей среди девочек 2006-2004 г.р. стала Мария Шеварева (ДЮСШ по плаванию), второе место заняла Николь Исакова (ДЮСШ по плаванию), а почётное третье - Анастасия Ким (ДЮСШ по плаванию). Среди 2003 г.р. и старше лидером стала Дарья Парфентьева (ОГАУ ФК «Сахалин»), а второй результат показала Анна Каверина (ОГАУ ФК «Сахалин»).

В групповых упражнениях фаворитами стали участницы команды «Бусинки» из ДЮСШ по плаванию (2012-2013 г.р.), «Китти» из МАУ СОК «Флагман» (2011-2012 г.р.), воспитанницы ОГАУ ФК «Сахалин» (2010-2011 г.р.), «Северяночки» (2008-2009 г.р.) и «Северные звезды» (2007-2008 г.р) из Якутска.

- На сегодняшний день художественной гимнастикой в области занимаются около 500 человек. Дети растут и с каждым годом показывают достойные результаты как на областных, так и дальневосточных соревнованиях, - рассказала главный судья «Сахалинской весны» Евгения Шипицына. - В этом году наши спортсмены завоевали третьи места в командном зачёте на первенстве и спартакиаде Дальневосточного федерального округа, а в середине февраля Дарья Парфентьева взяла серебро в личном первенстве среди мастеров спорта, выиграв путёвку на чемпионат России.