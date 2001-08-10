Сахалинский легкоатлет стал призером всероссийских соревнований

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Чемпионы для России» состоялись в минувшие выходные в Пензе. Они собрали больше 750 спортсменов со всей страны. Сахалинскую область на состязаниях представила команда из 7 спортсменов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики островного региона.

В соревнованиях приняли участие воспитанники школы летних видов спорта им.Комнацкого: южно-сахалинцы Илья Данилюк, Константин Пантиев, Виолетта Крышина, Максим Игнатченко, Анастасия Андреева, Валентина Перелыгина и холмчанин Никита Ким.

Лучший результат показал Илья Данелюк. Сахалинец пробежал дистанции в 60м за 7,5 минут и 200м за 26 секунд.

- До чистой победы нам не хватило всего 0,01 секунды. Илья очень хорошо отработал свои дистанции и побил рекорд на 60м другого спортсмена нашей спортивной школы, который держался с 2010года! На соревнованиях собрались ребята с городов, где есть великолепные манежи, где можно тренировать сразу на уровень международного мастера. С Ильей соревновались сильные ребята. Я очень горжусь своим учеником, - отметила тренер спортсмена Полина Петрова.

Другой островной спортсмен – Никита Ким выполнил на соревнованиях норматив 1 спортивного разряда на 200 м.