Любителей спорта приглашают на «Сахалинскую лыжню-2019» в Тымовске

16 марта в Тымовске состоятся традиционные спортивные соревнования по лыжным гонкам «Сахалинская лыжня-2019» на приз мэра городского округа. Состязания в парке культуры и отдыха имени Н.Д. Грищенко начнутся в 10:00. Об том ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Как сообщили в отделе по спортивной работе и делам молодежи Управления культуры и спорта МО «Тымовский городской округ», самые быстрые будут определены в девяти возрастных группах: «гонка самых маленьких», 7-9 лет (мальчики, девочки), 10-11 лет (мальчики, девочки), 12-14 лет (юноши, девушки), 15-17 лет (юноши, девушки), 18-30 лет (мужчины, женщины), 31-50 лет (мужчины, женщины), 51-60 лет (мужчины, женщины), 61 год и старше (мужчины, женщины). Старт для женщин и мужчин в каждой из них будет раздельным.

В каждой возрастной группе награды получат по пять сильнейших лыжников. Им вручат медали и грамоты. Команды-призеры награждаются специальными призами мэра МО «Тымовский городской округ».

Все интересующие вопросы вы можете задать по телефону 8-4244-722478.