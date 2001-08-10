Любителей спорта приглашают на «Сахалинскую лыжню-2019» в Тымовске
16 марта в Тымовске состоятся традиционные спортивные соревнования по лыжным гонкам «Сахалинская лыжня-2019» на приз мэра городского округа. Состязания в парке культуры и отдыха имени Н.Д. Грищенко начнутся в 10:00. Об том ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Как сообщили в отделе по спортивной работе и делам молодежи Управления культуры и спорта МО «Тымовский городской округ», самые быстрые будут определены в девяти возрастных группах: «гонка самых маленьких», 7-9 лет (мальчики, девочки), 10-11 лет (мальчики, девочки), 12-14 лет (юноши, девушки), 15-17 лет (юноши, девушки), 18-30 лет (мужчины, женщины), 31-50 лет (мужчины, женщины), 51-60 лет (мужчины, женщины), 61 год и старше (мужчины, женщины). Старт для женщин и мужчин в каждой из них будет раздельным.
В каждой возрастной группе награды получат по пять сильнейших лыжников. Им вручат медали и грамоты. Команды-призеры награждаются специальными призами мэра МО «Тымовский городской округ».
Все интересующие вопросы вы можете задать по телефону 8-4244-722478.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 11:25 Сегодня Конкурс «Ученик года» стартовал в Томаринском районе
09:01 Сегодня Любителей спорта приглашают на «Сахалинскую лыжню-2019» в Тымовске
09:45 Сегодня Сергей И стал победителем полуфинала чемпионата Южно-Сахалинска по классическим шахматам
14:47 Сегодня На Шикотане начнут преподавать робототехнику
16:21 1 Марта «Сударыня-Масленица» приглашает сахалинцев в парк
14:11 26 Февраля С сахалинцев взыскивают долги за капитальный ремонт домов
- 15:13 28 Февраля Инспекторы ДПС обнаружили у жителя областного центра наркотическое вещество
- 18:01 1 Марта В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса проектов «Мы и наш город»
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
15:50 7 Февраля Юрий Трутнев: До 2021 года Дальний Восток получит на развитие социальной инфраструктуры 65,2 млд рублей
11:34 8 Февраля Строительство новой школы в Шахтерске начнется в этом году
13:27 6 Февраля Валерий Лимаренко предложил новые направления для международного сотрудничества
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?