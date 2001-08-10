Конкурс «Ученик года» стартовал в Томаринском районе
Четверка юных претендентов школ муниципалитета вступила сегодня в борьбу за почетное звание лучшего ученика 2019 года. По этому случаю в актовом зале школы №2 города Томари состоялась торжественная церемония открытия и уже прошли первые конкурсы. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Томаринского района.
«Ученик года» проводится в формате похожем на конкурс своего визави «Учителя года». Ребята презентуют себя, проходят различные испытания и устраивают мастер-классы. Разница лишь в том, что свои умения и знания они демонстрируют по другую сторону школьной парты.
Мероприятие открыли приветственные слова ио вице-мэра Томаринского района Агнессы Пишуновой и ио руководителя отдела образования Алексея Будаловского, являющихся по совместительству членами жюри. Они пожелали ребятам успешного выступления, поменьше волнения и побольше удачи.
В этом году на школы номинировали на конкурс трёх девочек и одного юношу: Полину Воропаеву из Красногорска, Ирину Онищукову из Ильинского, Варвару Яковенко из Пензенского и Антона Ляпина из Томари. Первым испытанием для ребят стала творческая презентация себя на тему «Путешествие по родным местам: прошлое, настоящее, будущее моей малой Родины».
Школьники подошли к испытанию творчески, они рассказали об истории своих населенных пунктов, поведали зрителям интересные и малоизвестные факты из прошлого. После чего рассказали о красивых и популярных местах, а также изрядно пофантазировали над будущим обликом своих сел и районного центра.
После небольшого перерыва зрители увидели ещё одно испытание - творческий мастер-класс «Моё Хобби». Конкурсантам было необходимо показать и рассказать о своём увлечении, а также научить его азам сверстников. Тут уже пришло время удивляться даже членам жюри.
Первой со своим хобби выступила Варвара Яковенко. Девочка научила жюри и зрителей делать цветок-антистресс из подручных материалов. Следующим на сцену вышел Антон Ляпин. Он рассказал о полезном навыке для заучивания большого объема информации, называемом мнемотехникой. Школьник показал, как из сложных исторических дат делать легко запоминающиеся рисунки. Правда, с первой попытки повторить его хобби желающие не смогли.
Ирина Онищукова из Ильинского познакомила присутствующих с синквейном и лимерикой (пятистрочные стихотворения), а также научила всех желающих быстро придумывать такие стихи всего из нескольких слов.
Завершила мастер-класс Полина Воропаева. Вместе со своими друзьями из молодёжного клуба при городском казачьем обществе "Станица Красногорская", девушка показала мастерство владения нагайкой. После чего научила местных старшеклассников паре нехитрых приемов с этим элементом казацкого вооружения.
В дальнейшем ребятам предстоит продемонстрировать свои знания в рамках предметных областей, а также навыки рассказчика. По сумме результатов всех испытаний будет объявлен победитель.
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