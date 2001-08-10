Сахалинские дошкольники выполнили нормы ГТО
Нормы ГТО выполнили сегодня воспитанники 35 детских садов Южно-Сахалинска. Юные островитяне попробовали себя в лыжных гонках.
Многие сахалинцы сегодня впервые встали на лыжи. Чтобы юным спортсменам было немного легче, всю дистанцию рядом с ними находились воспитатели или родители. Ольга Тазова прошла весь маршрут с сыном Иваном.
- Он у нас занимается горнолыжным спортом, но все равно поддержка нужна. Это первое его соревнование. Отличное мероприятие, точно не будет лишним. Пусть укрепляет дух, силу воли, это закаляет ребенка, - поделилась сахалинка.
Всего на трассу вышло около 200 дошкольников. Каждый преодолел 1000 метров.
- Раньше мы проводили спартакиаду, а теперь у нас сдача ГТО. До этого они сдавали норматив без учета времени, а сейчас ребятам нужно уложиться в 8-9 минут, - рассказала старший инструктор-методист школы зимних видов спорта Людмила Лосинская.
Лыжные гонки – вид спорта, который идет в дополнение к основным. Осенью дети уже выполняли силовые упражнения, бегали и участвовали в других соревнованиях.
Выполнить нормативы ГТО могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в Центры тестирования «Зима» (73-45-74), Центр Тестирования «Спортивный Город» (30-06-84 доб 3), Региональный Центр Тестирования «Спартак» (55-66-45).
Источник: пресс-служба министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области
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