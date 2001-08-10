Южносахалинка завоевала бронзовую медаль первенства России по горнолыжному спорту
В Башкортостане продолжается первенство России среди юношей и девушек. В очередной соревновательный день на ГК «Абзаково» горнолыжницы 14-15 лет состязались в слаломе-гиганте. Участницами стали свыше 90 спортсменок, сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Лучшее время по сумме двух попыток показала москвичка Анастасия Трофимова. Ксения Брауземан из Свердловской области заняла второе место, отстав от победительницы на 0,60 секунды.
Третьим призером стала воспитанница СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Лина Литвинова (отставание от лидера 2,28 секунды). При этом, островная горнолыжница выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
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