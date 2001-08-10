В Троицком пройдет массовая лыжная гонка
В массовой лыжной гонке предлагают поучаствовать сахалинцам. Второй этап Троицкого лыжного марафона состоится 10 марта. Участники проедут дистанции в 1 км, 2 км, 3 км, 5 км и 10 км, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В марафоне примут участие девочки и мальчики 2009 г.р. и младше, девочки и мальчики 2007-2008 гг. р., юноши и девушки 2005-2006 г.р., 2003-2004гг.р., 2001-2002 гг.р, а также женщины и мужчины.
Заявки принимают на адрес электронной почты: troitsk_sportscool@mail.ru. Организаторы также напоминают, что спортсменам необходимо иметь при себе медицинскую справку о допуске на физкультурные мероприятия и спортивную страховку.
Напомним, марафон традиционно проходит в два дня. Первый этап XXVI Троицкого лыжного марафона состоялся 24 февраля. Он собрал более 200 участников. В соревнованиях померились силами не только местные спортсмены, но и жители других стран, работающие на острове.
- Первый этап – это более длинные дистанции, начиная от 16 км, заканчивая 50 км. Там спортсмены бежали свободным стилем. А второй этап - гонка классическим стилем. При этом здесь больше возрастных категорий. Кроме мужчин и женщин, бегут дети и подростки, - отметил директор спортивной школы г. Анива Михаил Шамсутдинов.
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