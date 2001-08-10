Сахалинские волейболистки примут участие в турнире в Уссурийске

С 7 по 11 марта в Уссурийске пройдет открытый турнир по волейболу среди девушек 2003 г.р. и младше, посвященный памяти Владимира Вялкова. Участниками состязаний в спортивном зале Уссурийского агропромышленного колледжа станут команды не только из Приморского края, но и других регионов ДФО.

- Владимир Леонидович Вялков был детским тренером в нашем городе, работал учителем физкультуры в СОШ № 14. Турнир будет уже пятым по счету. Сначала он был городским, затем – краевым, а сейчас впервые носит статус открытого, - пояснили организаторы соревнований.

Воспитанники ГБУ «СШ по волейболу» г. Южно-Сахалинска получили специальное приглашение на эти состязания. В Уссурийск отправляются команды двух возрастных групп.

В турнире девочек 2005 г.р. и младше выступят подопечные тренера-преподавателя Марины Борисовны Захаровой (Юлия Балашова, Анастасия и Екатерина Ежиковы, Арина Забеганова, Ариана Комова, Виктория Огнева, София Портных, Юлия Райская, Дарья Туркина, Ульяна Яковлева).

В старшей возрастной группе (2003-2004 г.р.) выступят волейболистки под руководством тренера Елены Юрьевны Дробот (Ольга Кондрашова, Татьяна Вострухина, Эльвира Гвоздикова, Олеся Кыстык, Виталина Мязина, Виктория Байбакова, Ксения Хлудина. Ольга Климова, Юлия Вознова, Ульяна Борей, Лилия Скачко).

Источник: пресс-центр министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.