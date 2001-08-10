Паралимпийская сборная России прибыла на Сахалин для участия в лыжном марафоне
12 паралимпийцев выступят на юбилейном XX международном сахалинском лыжном марафоне памяти Игоря Фархутдинова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Сегодня делегация именитых спортсменов прибыла в островной регион во главе со старшим тренером сборной паралимпийской команды России по лыжным гонкам и биатлону Ириной Громовой.
- Долетели хорошо, даже поспали, теперь будем готовиться к предстоящей гонке. Некоторые наши ребята перед этим успели поучаствовать в стартах Russialoppet, где составили хорошую конкуренцию остальным. Здесь тоже хотим выступить хорошо, - рассказала Громова.
По её словам, спортивный сезон очень напряжённый, поэтому не всегда удаётся поучаствовать в таких крупных марафонах, как сахалинский. Но если выдаётся такая возможность, то паралимпийцы с большой охотой приезжают на остров.
- На Сахалине нас всегда тепло и радостно встречают, поэтому мы с нетерпением ждали этой поездки, - добавила тренер. - В марафоне будем участвовать уже третий год подряд. Он хорош тем, что мы можем бежать на равных со всеми, это очень здорово и интересно. Это хорошая пропаганда спорта и здорового образа жизни, когда спортсмены с инвалидностью показывают ребятам из других регионов, имеющих проблемы со здоровьем, как можно жить активной жизнью и добиваться успехов в спорте.
Лыжница и биатлонистка Наталья Кочерова будет участвовать в забеге на 10 км в сидячем классе. Так же как и старший тренер сборной, девушка с большим удовольствием возвращается в островной регион.
- На Сахалине во второй раз, здесь очень интересно. Ощущение, что ты в России, но в то же время где-то далеко, - поделилась Наталья. - В прошлый раз на марафоне мы бежали в гору, это было не просто, но всё удалось и мы получили массу позитивных эмоций от гонки. Организация и сами соревнования на высшем уровне. Очень здорово, что у нас в стране проводятся такие соревнования. Хочется хорошо выступить и, конечно же, получить удовольствие от гонки.
XX Международный сахалинский лыжный марафон памяти Игоря Фархутдинова пройдёт 9 марта в селе Троицкое Анивского района. По традиции в соревнованиях примут участие не только сахалинцы, но и гости из других регионов и стран. Начало мероприятия в 10:20, старт в 11:00.
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