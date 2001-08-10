Команда фигуристов Сахалинской области заняла третье место на всероссийских соревнованиях

6 марта в Искитиме (Новосибирская область) завершились Всероссийские соревнования по фигурному катанию для представителей Дальнего Востока и Сибири. Состязания объединили более 50 спортсменов – это юноши и девушки старшего возраста из Омской, Новосибирской, Иркутской, Сахалинской и Томской областей, а также Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев. Оценивали выступления фигуристов около 30 судей из разных регионов России.

Сахалинскую область представляли трое воспитанников дворца спорта «Кристалл», которых тренирует Елена Серковская. У девушек была сильная конкуренция – в группе выступили 22 участницы. По результатам короткой и произвольной программы сахалинка Ангелина Бельмасова заняла 18 место. Ее землячка Виктория Сидоренко стала девятнадцатой. Островной регион на соревнованиях представил также Алексей Конанков, которому не удалось подняться выше десятой строчки турнирной таблицы. Однако, несмотря на личные результаты, сахалинские фигуристы завоевали третье общекомандное место, сообщили ТИА «Острова» в ОГАУ «Спортивная школа «Кристалл»».