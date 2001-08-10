Команда фигуристов Сахалинской области заняла третье место на всероссийских соревнованиях
6 марта в Искитиме (Новосибирская область) завершились Всероссийские соревнования по фигурному катанию для представителей Дальнего Востока и Сибири. Состязания объединили более 50 спортсменов – это юноши и девушки старшего возраста из Омской, Новосибирской, Иркутской, Сахалинской и Томской областей, а также Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев. Оценивали выступления фигуристов около 30 судей из разных регионов России.
Сахалинскую область представляли трое воспитанников дворца спорта «Кристалл», которых тренирует Елена Серковская. У девушек была сильная конкуренция – в группе выступили 22 участницы. По результатам короткой и произвольной программы сахалинка Ангелина Бельмасова заняла 18 место. Ее землячка Виктория Сидоренко стала девятнадцатой. Островной регион на соревнованиях представил также Алексей Конанков, которому не удалось подняться выше десятой строчки турнирной таблицы. Однако, несмотря на личные результаты, сахалинские фигуристы завоевали третье общекомандное место, сообщили ТИА «Острова» в ОГАУ «Спортивная школа «Кристалл»».
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня Островные волейболистки заняли третье место на турнире в Уссурийске
12:47 Сегодня Месячник санитарной очистки пройдет в Южно-Сахалинске
13:35 Сегодня Кадры, снятые на дорожную камеру 1972 года, смогут увидеть сахалинцы
10:03 Сегодня Сахалинские боксеры приняли участие в межрегиональном турнире
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
13:00 14 Февраля На южно-сахалинские автобусы ищут 50 водителей
17:35 15 Февраля Машины жителей Южно-Сахалинска не помешали провести «Дети Азии»
12:35 14 Февраля Елена Вяльбе рассказала об ощущениях от Сахалина
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?