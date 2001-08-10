Судебный пристав стал призером международного Сахалинского лыжного марафона
В минувшую субботу в селе Троицком состоялся XX международный Сахалинский лыжный марафон, посвященный памяти Игоря Фархутдинова, в котором традиционно приняли участие многие жители области и других регионов, а также гости из зарубежья. И среди участников отлично себя проявил сотрудник Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
Сахалинский лыжный марафон впервые был проведен по инициативе комитета по физической культуре и спорту Сахалинской области в 1987 году. После гибели Игоря Фархутдинова, внесшего большой вклад в проведение данного спортивного мероприятия, было принято решение назвать марафон его именем. Вплоть до сегодняшнего дня он пользуется огромной популярностью среди поклонников лыжных видов спорта. Более того, данный марафон включен в единый план всероссийской серии лыжных марафонов «RUSSIALOPPET» и единый календарный план «FIS».
Среди вышедших в этот день на лыжню 300 участников оказался и начальник отдела — старший судебный пристав Макаровского района Сергей Шпаньков, который в ходе напряженной гонки за 1 час 48 минут 34 секунды преодолел дистанцию 30 км и занял почётное третье место в своей возрастной категории.
По окончании состязаний всем участникам были вручены призы и дипломы, организаторы и судьи пожелали им дальнейших спортивных достижений и новых побед. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня Островные волейболистки заняли третье место на турнире в Уссурийске
12:47 Сегодня Месячник санитарной очистки пройдет в Южно-Сахалинске
13:35 Сегодня Кадры, снятые на дорожную камеру 1972 года, смогут увидеть сахалинцы
10:03 Сегодня Сахалинские боксеры приняли участие в межрегиональном турнире
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
13:00 14 Февраля На южно-сахалинские автобусы ищут 50 водителей
17:35 15 Февраля Машины жителей Южно-Сахалинска не помешали провести «Дети Азии»
12:35 14 Февраля Елена Вяльбе рассказала об ощущениях от Сахалина
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?