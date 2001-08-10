Судебный пристав стал призером международного Сахалинского лыжного марафона

В минувшую субботу в селе Троицком состоялся XX международный Сахалинский лыжный марафон, посвященный памяти Игоря Фархутдинова, в котором традиционно приняли участие многие жители области и других регионов, а также гости из зарубежья. И среди участников отлично себя проявил сотрудник Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Сахалинский лыжный марафон впервые был проведен по инициативе комитета по физической культуре и спорту Сахалинской области в 1987 году. После гибели Игоря Фархутдинова, внесшего большой вклад в проведение данного спортивного мероприятия, было принято решение назвать марафон его именем. Вплоть до сегодняшнего дня он пользуется огромной популярностью среди поклонников лыжных видов спорта. Более того, данный марафон включен в единый план всероссийской серии лыжных марафонов «RUSSIALOPPET» и единый календарный план «FIS».

Среди вышедших в этот день на лыжню 300 участников оказался и начальник отдела — старший судебный пристав Макаровского района Сергей Шпаньков, который в ходе напряженной гонки за 1 час 48 минут 34 секунды преодолел дистанцию 30 км и занял почётное третье место в своей возрастной категории.

По окончании состязаний всем участникам были вручены призы и дипломы, организаторы и судьи пожелали им дальнейших спортивных достижений и новых побед. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.