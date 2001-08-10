Сахалинцы отправятся на чемпионат мира по савату
Сегодня в областной центр вернулись спортсмены, которые приняли участие в чемпионате и первенстве России по боксу сават. Дисциплина «Комба»- самый жёсткий стиль, где финалисты участвуют без защиты: юниоры 4 раунда по 2 мин, а взрослые 5 раундов по 2 мин. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Они привезли медали различного уровня. К тому же сахалинцы попали в сборную страны и отобрались на чемпионат мира, который состоится в Тунисе, в июне.
- Мы уже в третий раз принимаем участие в чемпионате и первенстве России. В этом году мальчишки молодцы, боролись до конца. Было приятно за ними наблюдать. Волновались за них. Один спортсмен у нас получил травму, - рассказывает руководитель федерации бокса сават Александр Ермоленко. – Я могу сказать, что наши спортсмены способны на большее. Им необходимо чаще выезжать и выступать.
Первое место у юниоров в весовой категории 75 кг завоевал Кирилл Голованов. На этого спортсмена изначально возлагали большие надежды. Отработал с нокаутами, стоял в финале с бронзовым чемпионом миром. В прошлом году спортсмены уже встречались, но в прошлый раз Кирилл проиграл.
Алексей Логинов занял первое место. В первом бою он победил досрочно спортсмена из Архангельска. Затем Логинову пришлось в финале встретиться со своим товарищем по команде. Боец против Шамиля Шамсутдинова снялся из-за травмы. Они выступали во взрослой весовой категории 85 кг. Таким образом сахалинцы заняли сразу две ступеньки пьедестала – первое и второе место. Бронза у Никиты Фролова среди юношей 65 кг.
Сергей Конюхов выступал в категории 60 кг. Это дебют спортсмена. На его пути встретились уже взрослые, опытные боксеры, но сахалинец выступил достойно и все поединки завершал досрочно. В финале он встретился с опытным спортсменом из Санкт-Петербурга. Сахалинец занял второе место.
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