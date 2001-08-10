Южносахалинец завоевал бронзовую медаль Спартакиады учащихся России

В Байкальске (Иркутская область) начался финальный этап IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года по горнолыжному спорту. На ГК «Гора Соболиная» состязаются юниоры и юниорки 2001-2002 г.р. Первым видом программы стал слалом-гигант. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

У девушек победу одержала московская горнолыжница Полина Мельникова. Второе время показала Дарья Шустрова из Санкт-Петербурга, третье - камчатская спортсменка Яна Герасимова.

На четвертом месте – воспитанница СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Виктория Фуглева (при этом, у нее лучший результат среди спортсменок 2002 г.р.).

В гонке юношей по сумме двух попыток победил Григорий Кравченко из Свердловской области. Второе место - у Никиты Казазаева (Камчатский край). Третьим призером стал сахалинец Назар Чернов.

В ТОП-10 сильнейших пробился еще один островной горнолыжник: Александр Михайлов занял шестое место.

По итогам первого соревновательного дня в командном зачете лидирует сборная Камчатского края. Второе место занимает Сахалинская область, на третьем месте – представители Москвы.

Добавим, что Байкальск уже третий раз принимает финал Спартакиады учащихся России по горнолыжному спорту. До этого соревнования проводились здесь в 2003 и 2015 годах.