На Сахалине отметят День зимних видов спорта

Два дня в островном регионе будут отмечать День зимних видов спорта. 15 марта воспитанники дошкольных образовательных учреждений выяснят кто лучше катается на лыжах в рамках проведения IX Спартакиады. Им предстоит пробежать 1 км. На сегодняшний день заявки подали более 30 человек из Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска, Невельска. Соревнования пройдут на лыжной базе школы зимних видов спорта 15 марта в 10:00 по адресу: ул. Горького,7/1. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

16 марта сахалинцев приглашают посетить акцию «Ночь на льду» в ледовом дворце «Кристалл». Мероприятие начнется в 22:00. Всех участников ждут конкурсы, памятные подарки, выступление юных фигуристов. Завершится мероприятие в 24:00. Вход бесплатный. Стоимость проката коньков составит 150 рублей.

- Мы призываем сахалинцев прийти и поддержать акцию. Это хорошая возможность, чтобы провести время с семьей, и провести это время активно. Как оказалось, катание на коньках в ночное время пользуется спросом у населения и это радует, - отмечают Олимпийском комитете островного региона.

День зимних видов спорта проходит в России каждый год с 2015 года. Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Он пояснил, что День зимних видов спорта – праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в Сочи и стали важным событием для всей нашей страны. Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.

Главная цель проведения Дня зимних видов спорта – это не только дань уважения нашим профессиональным спортсменам, чьи успехи на Олимпиаде повысили интерес к спорту у многих, но и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения. Привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей, и в первую очередь – подрастающего поколения.