Соревнования Far East Cup пройдут в Южно-Сахалинске на трассе Спортивная. Сегодня специалисты СТК «Горный Воздух» начали проливку склона. Эта процедура занимает много времени. На специальные установки при повышенном давлении подается вода, которая пробивает склон. Благодаря такой технологии получается жесткое полотно, похожее на лед.

- Это международный стандарт. На всех подобных соревнованиях присутствуют технические делегаты, которые проверяют полотно перед соревнованиями. К нам за день до старта приедет мистер Чё из Кореи, который работал на Олимпиаде в Пхёнчхане. Он оценит не только качество снега, но и посмотрит, как установлены сети, - отметил управляющий СТК «Горный Воздух» Никита Буланенко.

Работы на горнолыжном комплексе стартовали неделю назад. Однако, свои коррективы внесла сахалинская погода. Из-за выпавшего снега специалистам пришлось повторять некоторые процедуры. Уплотнением снега и приведением полотна в порядок они занимаются почти круглые сутки. Всего над подготовкой трассы трудится около 30 человек.

- Хорошие отзывы от спортсменов были в прошлом году. Им понравилась трасса. В этот раз мы делаем все, чтобы уровень не падал. Выпавший снег помешал. Нам пришлось все убрать специальными слиперами, потом техникой. Получилось не такое жесткое полотно, которое необходимо, и теперь приходиться заново все проливать. Мы много делаем, но для людей это скорее невидимая работа. Хорошо, что осадки не намечаются. Нам они сейчас не нужны, - добавил Никита Буланенко.

Напомним, состязания, которые соберут более 200 горнолыжников, стартуют в областном центре 18 марта. Они продлятся неделю. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, параллельно с международными стартами пройдут национальные чемпионат и первенство, а также финал Кубка России по горнолыжному спорту.

На турнир приедут сильнейшие спортсмены-горнолыжники из Японии, Кореи, Китая, Австрии, Словении, Словакии, Беларуси, Боливии, Австралии, Великобритании, Швеции, Новой Зеландии, Чехии, Казахстана, а также все члены сборной команды страны, в том числе и сахалинские спортсмены.

Познакомиться с подробной программой состязаний можно на официальном сайте FIS. Организаторы предупреждают о том, что время стартов может меняться в зависимости от погодных условий.

Этап континентального Кубка Дальнего Востока Far East Cup — международные соревнования по горнолыжному спорту. Традиционно состязания включают в себя четыре дисциплины: специальный слалом, слалом-гигант, супер-гигант и альпийскую комбинацию.