«Восток-65» обыграл ЦСКА-2

Матч против ЦСКА-2 ввиду некоторых кадровых трудностей не обещал лёгкой жизни «Восток-65». К тому же молодёжь ЦСКА, несмотря на потерю шансов на выход в плей-офф, всегда максимально мотивирована, в связи с близостью к основной команде. Пример Александра Хоменко, который сыграл 6 матчей в этом сезоне в Лиге ВТБ за главную команду ЦСКА, показателен. В отсутствии Соловьёва, Яковенко, Анисимова и новичков большая роль ложилась на молодых игроков команды из Южно-Сахалинска. Особый интерес поединку придавал тот факт, что несколько игроков и тренеров «Восток-65» немало времени провели в системе ЦСКА.

Начался матч с рывка хозяев 13:4 за первую половину четверти, после чего «Восток-65» держал соперника на расстоянии десяти-двенадцати очков. Вячеслав Грачев, Даниил Аксёнов и Александр Гудумак набрали в первой четверти по 6 очков. Армейцы оставались в игре за счёт успешных действий Юрия Умрихина, Александра Хоменко и Даниила Синегубова. 28:15 после первой четверти – уверенное начало матча для хозяев. Во второй четверти игроки ЦСКА-2 отошли от провального старта и действовали более слаженно, не уступая «Восток-65» практически ни в чём. Очень вовремя свой первый трёхочковый в матче с сиреной на перерыв реализовал Мозес Ихамби – 50:37.

Третья десятиминутка прошла под диктовку хозяев, уже в середине четверти разница в счёте увеличилась до двадцати двух очков – 68:46. Гудумак играл за себя и всех отсутствующих больших команды. Александр сделал свой первый дабл-дабл в сезоне. Причём успешно атаковал не только из трёхсекундной зоны, где его в принципе никто не мог остановить, а и с периметра. Хороший матч провёл Грачев, против которого у гостей так же не было контраргументов. После большого перерыва полетело и у ЦСКА-2, команды сыграли очень результативно, набрав 51 очко за четверть – 78:59.

Концовка игры не таила в себе особой интриги, и Эдуард Сандлер традиционно выпустил на последние минуты молодёжь. Полный зал арены «Восток» гнал ребят вперёд и требовал сотни, но не вышло. В этот раз «Восток-65» остановился на отметке в 96 набранных очков. 96:80 – уверенная домашняя победа, которая оформила для «Восток-65» первую строчку в регулярном чемпионате вне зависимости от результата воскресного матча с «Самарой». Это означает, что на протяжении всего плей-офф будет преимущество домашней площадки – первые две игры серии до трёх побед дома и пятый матч, если потребуется, также дома, об этом сообщили ТИА «Острова» в персс-службе БК «Восток-65».

«Восток-65» (Южно-Сахалинск) - ЦСКА-2 (Москва) 96:80 (28:15, 22:21, 28:23, 18:21)



«Восток-65»: Гудумак- 32 очка+13 подборов+5 передач+1 перехват, Ихамби - 18 очков+3 подбора+2 передачи+2 перехвата, Грачев - 16 очков+5 подборов+1 передача, Митчелл - 10 очков+1 подбор+5 передач+5 перехватов, Аксёнов - 9 очков+7 подборов+1 передача+1 перехват, Шашков - 6 очков+3 подбора+2 передачи, Тоноян - 5 очков+1 подбор+ 2 передачи+1 перехват, Голяхов - 1 подбор+3 передачи+1 перехват, Сердюк, Ковалёв.



ЦСКА-2: Синегубов - 18 очков+7 подборов, Хоменко - 16 очков, Гаврилов - 11 очков, Тишин - 8 очков, Востриков - 7 очков, Кочергин - 6 очков, Ершов - 6 очков, Умрихин - 5 очков, Курбатов - 3 очка, Кондаков, Малейко, Михеев.

Цифры

Александр Гудумак повторил свои рекордные карьерные показатели по набранным очкам (32), передачам (5) и сделал свой первый дабл-дабл в сезоне (32+13).

Вячеслав Грачев установил личный рекорд результативности в Суперлиге – 16 очков.

Игроки «Восток-65» разбили ЦСКА-2 «в краске» - 34-21 по подборам, сделали 21 голевую передачу и 12 перехватов.

Послематчевые комментарии

«Промежуточный результат существует – первое место в регулярном чемпионате, которое даёт преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф. Своя площадка для нас это очень важный аспект, мы проиграли всего лишь одну игру «Уралу» в концовке. Все ребята старались, на протяжении долгого сезона показали себя профессионалами. Было очень много сложных моментов. Какие-то люди выбывали, какие-то приходили новые, всё это требовало определённых усилий, как от ребят, так и от тренерского штаба. И мы прошли эту дистанцию вместе, со всеми нашими болельщиками, прошли её достойно. Плей-офф – это уже совсем другая история, другая игра, будет очень тяжело», - отметил главный тренер «Восток-65» Эдуард Сандлер.

«В целом матч прошёл хорошо. Мы немного оторвались в начале и потом давили. Мы снова не смогли забить сто очков, за что просим прощения у болельщиков. Это провал, но мы исправимся. В ЦСКА-2 я провёл пол сезона, мне было приятно там находиться. Сейчас мы будем играть с «Самарой», которая занимает вторую строчку, одна из лучших команд сейчас в Суперлиге. Я там играл весь прошлый сезон и для меня этот матч тоже станет принципиальным, впрочем, как и для всех нас», - прокомментировал игру нападающий «Восток-65» Агасий Тоноян.

17 марта «Восток-65» проведёт заключительный матч регулярного чемпионата против БК «Самара». Стартуем в 18:50.