День зимних видов спорта отметили на Сахалине

Сегодня в школе зимних видов спорта стартовала спартакиада среди дошкольных учреждений Сахалинской области. Более 30 воспитанников детских садов вышли на лыжню. Мальчики и девочки соревновались на дистанции 1 км.

Поприветствовать юных спортсменов пришли талисманы I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» сивуч Ныш и олениха Юна. Они подбадривали сахалинцев до и во время стартов.

Алена Касьян - мама троих детей. У семьи в почете лыжи. Старший сын занимается биатлоном, а близнецы увлекаются лыжными гонками. Анастасия Касьян показала лучший результат во время выполнения нормативов ГТО в детском саду. Ее отправили представлять дошкольное учреждение на областных соревнованиях.

- Мы сами занимаемся лыжами. По возрасту на отделение нас еще не берут, поэтому самостоятельно ходим. Физкультура очень нужна для детей, - поделилась мама Алена Касьян.

Первыми на старт вышли девочки. Анастасия Касьян вышла в лидеры и пришла на финиш задолго до своих соперниц, и тем самым принесла медаль в копилку своего детского сада. Родители поддерживали своих детей и, можно сказать, пробежали всю дистанцию вместе с детьми.

Среди девочек лучшей стала Анастасия Касьян, Южно-Сахалинск, д\с №21. Второе место у Софии Малыгиной, Невельск, д\с №1. Третье - у Варвары Титовой, Южно-Сахалинск, д\с №44.

Следующими на старт вышли мальчики. Первым к финишу пришел Олег Лосев, Южно-Сахалинск, д\с №42. Второе место у Максима Журавлева, Южно-Сахалинск, д\с №19. Третье - у Артема Зайцева, Южно-Сахалинск, д\с № 44.

Среди муниципальных образований первое место заняла команда из Южно-Сахалинска. Второе место у Невельска, а третье место заняла команда из Долинска. Все участники получили грамоты от Олимпийского комитета, шоколад и медали от министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства.