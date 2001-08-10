День зимних видов спорта отметили на Сахалине
Сегодня в школе зимних видов спорта стартовала спартакиада среди дошкольных учреждений Сахалинской области. Более 30 воспитанников детских садов вышли на лыжню. Мальчики и девочки соревновались на дистанции 1 км.
Поприветствовать юных спортсменов пришли талисманы I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» сивуч Ныш и олениха Юна. Они подбадривали сахалинцев до и во время стартов.
Алена Касьян - мама троих детей. У семьи в почете лыжи. Старший сын занимается биатлоном, а близнецы увлекаются лыжными гонками. Анастасия Касьян показала лучший результат во время выполнения нормативов ГТО в детском саду. Ее отправили представлять дошкольное учреждение на областных соревнованиях.
- Мы сами занимаемся лыжами. По возрасту на отделение нас еще не берут, поэтому самостоятельно ходим. Физкультура очень нужна для детей, - поделилась мама Алена Касьян.
Первыми на старт вышли девочки. Анастасия Касьян вышла в лидеры и пришла на финиш задолго до своих соперниц, и тем самым принесла медаль в копилку своего детского сада. Родители поддерживали своих детей и, можно сказать, пробежали всю дистанцию вместе с детьми.
Среди девочек лучшей стала Анастасия Касьян, Южно-Сахалинск, д\с №21. Второе место у Софии Малыгиной, Невельск, д\с №1. Третье - у Варвары Титовой, Южно-Сахалинск, д\с №44.
Следующими на старт вышли мальчики. Первым к финишу пришел Олег Лосев, Южно-Сахалинск, д\с №42. Второе место у Максима Журавлева, Южно-Сахалинск, д\с №19. Третье - у Артема Зайцева, Южно-Сахалинск, д\с № 44.
Среди муниципальных образований первое место заняла команда из Южно-Сахалинска. Второе место у Невельска, а третье место заняла команда из Долинска. Все участники получили грамоты от Олимпийского комитета, шоколад и медали от министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Государственная Дума обратилась к председателю правительства по вопросу реализации госпрограмм и нацпроектов в регионах
09:25 Сегодня Сахалинцы и курильчане смогут управлять доставкой своих пенсий
- 09:40 Сегодня Сахалинэнергосбыт напоминает о способах оплаты электроэнергии и услуги по обращению с ТКО
10:10 Сегодня Сахалинская область вошла в пятерку лучших регионов России по доступности услуг в сфере содействия занятости
18:40 11 Марта «Народное» голосование за губернатора Сахалинской области обернулось скандалом
18:32 11 Марта На борьбу с раком на Сахалине выделяют еще 165 миллионов рублей
17:59 11 Марта На Кунашире прошли массовые масленичные гуляния
12:47 12 Марта Месячник санитарной очистки пройдет в Южно-Сахалинске
17:35 15 Февраля Машины жителей Южно-Сахалинска не помешали провести «Дети Азии»
- 18:01 7 Марта Южносахалинцев приглашают на масленичную ярмарку
16:07 6 Марта В южно-сахалинской школе № 8 состоялся первый офицерский бал
- 15:58 6 Марта Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
Выбор редакции
- 16:31 Сегодня Волонтеры помогают пожилым южносахалинцам подключить цифровые приставки
- 16:00 Сегодня На Сахалине расширяют сеть газовых заправок и компенсируют затраты автолюбителям на переоборудование машин
- 15:47 Сегодня День зимних видов спорта отметили на Сахалине
- 15:00 Сегодня Сахалинцев приглашают на «Крымскую весну»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?