Сахалинцев приглашают на открытие континентального кубка Far East Cup
В Южно-Сахалинске 18 марта стартует этап континентального кубка Far East Cup. В этот день у входной группы СТК «Горный Воздух» состоится церемония открытия состязаний. На ней проведут жеребьевку команд.
В 19:00 начнется выступление DJ Swede, в это же время на сцене будут проводить конкурсы и розыгрыши призов.
Официальная церемония открытия, на которой состоится жеребьевка, начнется в 19:30. Вход на мероприятие свободный.
Международные соревнования на Кубок Дальнего Востока (Far East Cup) — это ежегодный цикл (этапы) горнолыжных соревнований, на которых соревнуются сильнейшие горнолыжники Тихоокеанского Дальневосточного региона.
Впервые один из этапов этих соревнований в Южно-Сахалинске прошел в марте 2015 года. Тогда участие принимали представители четырех стран. До этого почти за 20-летнюю историю эти соревнования проводились в других странах Азиатского континента (Корея, Япония, Китай).
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, март не случайно выбран для проведения этих соревнований. В Европе заканчиваются все основные старты, и сильнейшие спортсмены мира из некоторых стран Европы, Китая, Японии и Южной Кореи, а также сборные команды России могут принять участия в соревнованиях на Сахалине.
Одновременно с континентальным Кубком Дальнего Востока будет проходить 6 и 7 этап Кубка России, Чемпионат России и Первенство России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом (SL), слалом-гигант (GS), супер-гигант (SG) и альпийская комбинация (AC).
В этом году в островной регион собираются приехать более 200 спортсменов, судей и почетных гостей из 5 стран.
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