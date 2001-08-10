Островной горнолыжник завоевал золотую медаль в Байкальске

В Байкальске (Иркутская область) продолжаются соревнования по горнолыжному спорту в рамках финала IX зимней Спартакиады учащихся России. На ГК «Гора Соболиная» прошли гонки в слаломе у юниорок и юниоров 2001-2002 г.р.

У девушек первое место заняла Дарья Шустрова (Санкт-Петербург). Серебряный призер – Полина Мельникова из Москвы, бронзовый – Ярослава Попова (Красноярск).

Лучший результат среди сахалинских спортсменок показала Виктория Фуглева (16-е место).

У юношей на старт вышли 37 горнолыжников, только 15 из которых сумели без ошибок пройти обе попытки. Остальные спортсмены были дисквалифицированы.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодёжной политики, по итогам двух попыток золотую медаль завоевал воспитанник СШОР про горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Александр Кудрявцев. На втором месте – мастер спорта из Москвы Даниил Тенишев, на третьем – КМС из Санкт-Петербурга Денис Кожевников.

После двух соревновательных дней в командном зачете Спартакиады лидирует сборная Москвы, набравшая 428 очков. Следом за ней – Санкт-Петербург (365 очков) и Красноярск (283 очка). На четвертом месте – сборная команда Сахалинской области (247 очков).