В Охе прошел региональный турнир по греко-римской борьбе
16 марта в Охе прошел 6-й региональный турнир по греко-римской борьбе посвященный памяти тренера-преподавателя, мастера спорта СССР Ипатенкова Михаила Васильевича. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Михаил Ипатенков в 1992 году стал организатором отделения по греко–римской борьбе в Охе. Более 25 лет своей жизни он отдал своему любимому виду спорта, воспитал не мало достойных спортсменов и внес значительный вклад в развитие охинской спортивной школы.
В традиционных соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из Охи, Ноглики, Тымовска и Южно-Сахалинска.
Борцовскую школу областного центра представляли 15 юных воспитанников СШОР по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска в возрасте 9-13 лет.
По итогам соревнований южносахалинские борцы внесли в копилку сборной 4 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых медалей.
Победителями и призерами в своих весовых категориях стали Посметный Алексей, Курамагомедов Марат, Барабанов Александр, Кашкаров Артём, Бернадский Даниил, Курбатов Егор, Глазков Дмитрий, Яхияев Нуржигит, Камышанский Артём, Гольцев Артём, Курамагомедов Руслан, Потёмкин Тимур Синица Александр.
По решению судейской коллегии были вручены специальные призы Курамагомедову Марату в номинации «За волю к победе» и тренеру по греко-римской борьбе из Южно-Сахалинска Ким Павлу в номинации «Лучший судья».
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