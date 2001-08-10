Команда Александровск-Сахалинского стала чемпионом фестиваля ГТО
На Сахалине подвели итоги IV Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Всего в мероприятии приняли участие свыше 80 юных спортсменов из 10 районов островного региона. Свои силы продемонстрировали школьники из Углегорска, Невельска, Корсакова, Холмска, Анивы, Александровск-Сахалинского, Смирных и Охи.
Фестиваль длился два дня. Участники выявляли сильнейших в лыжных гонках на 2 и 3 км, стрельбе из электронного оружия, прыжках в дину с места, поднимании туловища из положения лёжа, гибкости и отжимании от пола. Победителей и призёров определяли как в личном, так и в командном зачётах.
В индивидуальной схватке равных среди мальчиков 11-12 лет не было Александру Сороколетову из Холмска, в сумме всех испытаний он набрал 322 очка. Второе место занял Станислав Андреев из Смирных (293), а на третье – Александр Михеев из Александровск-Сахалинского (291). В противостоянии представительниц прекрасной половины этого же возраста победу одержала Варвара Булкина из Охи с результатом 379 баллов. Серебро взяла анивчанка Екатерина Баранова (378), а бронзу – Полина Шаталова из Александровск-Сахалинского (350).
Самым сильным и быстрым среди юношей 13-15 лет оказался Владимир Королёв из Александровск-Сахалинского, набрав 369 очков. Серебряную медаль завоевал Илья Ерещенко из Ноглик (361), а замкнул тройку лидеров его земляк Александр Ращупкин (352). Среди девушек первые два места забрали Виктория Гранкина (393) и Дарья Солдатова (371) из Александровск-Сахалинского, а почётное третье место заняла Ульяна Бадретдинова из Ноглик (341).
Так, лидером в общем зачёте стала команда Александровск-Сахалинского, набрав 2638 очков. Радость победы разделили Владимир Королёв, Виталий Горустович, Виктория Гранкина, Дарья Солдатова, Александр Макеев, Андрей Ткаченко, Полина Шаталова и Алина Паршина. Победу им уступили участники команды Смирных – Василий Ермашов, Евгений Абрамов, Виолетта Неясова, Наталья Курилкина, Станислав Андреев, Данил Игумнов, Любовь Караман и Юлия Дрягина. Их результат – 2361 балл. На третьем месте холмчане Кан Те Хён, Сергей Че, Екатерина Болотова, Екатерина Вайгачева, Александр Сороколетов, Данил Дворников, Виктория и Вероника Спасские. На их счету – 2240 очков.
Победителям и призёрам вручили грамоты, кубки и медали. Около половины участников выполнили нормативы по отдельным видам испытаний на золотой знак отличия.
- В 2014 году, когда по всей стране возвестили о возрождении комплекса ГТО, людям поначалу было не совсем понятно, что к чему, они не знали, как всё это будет воплощаться в жизнь. В советское время это был отлаженный механизм, когда люди целенаправленно стремились, готовились, соревновались. Теперь же всё нужно было начинать с самого начала, - отметил посол ГТО Сахалинской области Игорь Антипов. - Слава богу, сегодня комплекс ГТО набрал обороты и уже сейчас в нём принимают участие дошколята. Это было правильным шагом. Прививать здоровый образ жизни нужно с малых лет, чтобы человек постепенно смог пройти все 11 ступеней. Благодаря этим шажкам, школьники, которые будут участвовать в фестивалях ГТО, будут знакомы с комплексом не понаслышке, и придут уже подготовленные. Уверен, что в будущем это поможет нашим мальчишкам и девчонкам попасть в сборные команды Сахалинской области.
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