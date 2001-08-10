На Сахалине определили победителей командного турнира по дзюдо

Детский командный турнир по дзюдо прошел в спортивном зале школы №16 Южно-Сахалинска в минувшие выходные. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В соревнованиях приняли участие 8 команд. Медали турнира оспорили воспитанники спортшкол самбо и дзюдо, Холмска и школы №16.

Команды состояли из 9 человек, каждой были даны названия. Как правило, это названия животных или птиц: «Барсы», «Медведи», «Соколы» и т.д. Три команды заявились, как «Дзюдо-клаб», «Кадеты» и «Холмск». Жеребьевка прошла накануне. В итоге в одной подгруппе оказались финалисты прошлогоднего турнира – «Барсы» и «Кадеты». Однако, им не удалось выйти в финал: с явным преимуществом все встречи выиграла команда «Дзюдо-клаб». В финале они встретились с командой «Соколы», одержав убедительную победу и заняв первое место. Третьими стали «Барсы» и «Кадеты».

- Турнир очень понравился. К сожалению, в нашей команде в двух весах не было участников, поэтому выходили на поединки, заранее проигрывая два очка. Попробуем на следующий год подготовиться получше и побороться за медали, - рассказал тренер холмской команды Юрий Редькин.

Победителями турнира в составе команды «Дзюдо-клаб» стали: Нуриэль Бердикулов, Илья Скворцов, Менги Монгуш, Билал Максатбеков, Рустамджон Гуляев, Билал Назарбеков, Даниэль Бердикулов, Азирет Урушкелдиев и Кирилл Уваров.

- Командный турнир или, так называемая, стенка на стенку - очень захватывающее и зрелищное соревнование. Что и было подтверждено еще раз этим турниром. Каждая из встреч, независимо от того, полуфинальная или утешительная, имела свою интригу и держала в напряжении зрителей и спортсменов. Эмоциям в зале не было предела. Отрадно, что в такой атмосфере не нашлось работы врачам – обошлось даже без микротравм, - отметил главный судья соревнований, судья всероссийской категории по дзюдо Валентин Кардаш.

- Наша задача - максимально разнообразить соревновательный процесс, чтобы детям было и интересно, и познавательно. Подобные турниры будем проводить в разных городах Сахалинской области, там, где действуют отделения дзюдо, в местных спортивных школах или просто секциях. А таких мест на областной карте с каждым годом становится все больше, - поделился планами президент федерации дзюдо и самбо островного региона Александр Кардаш.