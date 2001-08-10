Сахалинка выиграла первенство России по тяжелой атлетике

С 16 по 26 марта в Москве проходит первенство России по тяжелой атлетике. В соревнованиях участвуют юниоры и юниорки от 15 до 20 лет.

В один из дней прошли состязания в категории 45 кг. В них островной регион представила Анастасия Корчагина. В рывке спортсменка зафиксировала вес 60кг, а в толчке подняла 70 кг, 75 кг и 77кг, тем самым не оставила шансов своим соперницам. Сахалинка стала победительницей первенства России по тяжелой атлетике, об этом сообщили ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

На этом спортсменка не остановится. Анастасия продолжит подготовку к первенству Мира, в составе сборной России, которое пройдёт на австралийском острове Фиджу с 8 по 15 июня.