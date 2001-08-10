В Южно-Сахалинске День зимних видов спорта отметили на коньках

В Южно-Сахалинске в ледовом дворце «Кристалл» состоялись ночные катания на льду. В этот раз их посвятили Дню зимних видов спорта. Участников спортивного праздника ждали конкурсы и призы.

Организаторы предложили участникам окунуться в атмосферу игр и самим почувствовать себя спортсменами. Пробежать на время на коньках, преодолеть препятствия и ответить на «олимпийские вопросы».

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре министерства спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области, все участники Дня зимних видов спорта получили памятные дипломы от Олимпийского комитета России, а сахалинские фигуристы преподнесли танцевальный номер.