В Южно-Сахалинске подвели итоги первенства Сахалинской области по теннису
В Южно-Сахалинске подведены итоги первенства Сахалинской области по теннису. Участниками состязаний были около 50 спортсменов, представлявших Аниву, Дальнее, Оху и островную столицу. Они выявили сильнейших в двух возрастных группах (до 13 и до 17 лет).
Церемонию награждения провел президент сахалинской федерации большого тенниса Вадим Анчутин.
- Я вижу, что вы прогрессируете, что растет уровень вашей игры. Не останавливайтесь на достигнутом, и все у вас получится! – напутствовал он медалистов.
В младшей возрастной группе у девушек на верхнюю ступень пьедестала почета поднялась Анастасия Ефременкова. Второй призер – Эмилия Ким, третий – Ульяна Митракова.
Среди юношей до 13 лет первенствовал Артем Власенко. Серебряный призер – Илья Старков, бронзовый – Александр Сидоренко.
Семен Якушев занял первое место среди спортсменов не старше 17 лет. Платон Арустамов – на втором месте, Даниил Донченко – на третьем.
У девушек этой возрастной группы поздравления с победой принимала Александра Зилинская. На второй ступени пьедестала почета – Надежда Пузырных, на третьей – Анастасия Юрасова.
Александра Зилинская выбрала теннис, так как считает его самым красивым видом спорта. Ее кумир в теннисе – Серена Уильямс.
- Я сыграла пять матчей. Все были сложными психологически. Нужно было подстраиваться под игру всех соперников и находить у них слабые места. Самым сложным, конечно, был финал. Я проиграла первый сет 2:6, потом выиграла 6:4, и в третьем – 10:6 на тай-брейке, - говорит Александра Зилинская.
Итоги регионального первенства подведены, медалисты получили заслуженные награды и ценные призы. Но долго скучать без любимой игры теннисистам не придется. Уже 25 марта на кортах спортивного комплекса «Гидрострой» начнется первенство Южно-Сахалинска, об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
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