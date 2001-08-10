90 борцов греко-римского стиля состязались на региональном турнире в Охе
В Охе прошел VI региональный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти тренера-преподавателя, мастера спорта СССР Михаила Ипатенкова. На ковер спортивного зала ДЮСШ вышли 90 борцов из Ноглик, Охи, Тымовска и Южно-Сахалинска.
На церемонии открытия с приветственным словом к собравшимся обратилась директор спортивной школы Галина Ивановна Бурдинская. Она поздравила всех с началом соревнований и пожелала им красивых побед.
После нее участников приветствовал заместитель президента Федерации спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов Василий Михайлович Глазков.
Выступила перед спортсменами и почетный гость турнира Ольга Михайловна Ипатенкова (дочь М.В. Ипатенкова).
- С большой благодарностью наша семья обращается к тем, кто был инициатором и организатором соревнований по увековечиванию памяти нашего отца, - сказала Ольга Михайловна.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе профильного министерства, победители и призеры соревнований были определены среди борцов четырех возрастных групп. В младшей (2008 г.р. и моложе) золотые медали завоевали Даниил Коротких из Ноглик (весовая категория до 24 кг), Иван Маштаков из Охи (до 26 кг), Алексей Посметный из Южно-Сахалинска (до 29 кг), его земляк Марат Курамагомедов (до 32 кг), охинец Владислав Гаврилов (до 35 кг), тымовчанин Андрей Кочетков (до 38 кг) и Евгений Еременко из Ноглик (свыше 38 кг).
Среди юношей 2006-2007 г.р. по две победы в активе борцов из Ноглик (Никита Урманов до 35 кг, Ярослав Каманин до 42 кг), Охи (Алексей Шебалов до 39 кг, Данил Семенов свыше 59 кг) и Южно-Сахалинска (Александр Барабанов до 48 кг, Артем Кашкаров до 59 кг).
У борцов 2004-2005 г.р. сильнейшими стали представители Ноглик Ханоглан Мамедов (до 41 кг) и Валентин Тарабаев (до 47 кг), охинцы Ярослав Дубошин (до 63 кг) и Антон Морунов (свыше 63 кг), а также Марк Арсеньев из Тымовска (до 52 кг).
В старшей возрастной группе (2001-2003 г.р.) первые места заняли Владислав Кириллов (до 57 кг) и Михаил Гуськов (свыше 80 кг) из Охи, Артем Тарабаев (до 69 кг) и Антон Добродомов (до 77 кг) из пгт. Ноглики.
Кроме того, наиболее отличившиеся спортсмены и судьи получили специальные призы. Охинец Иван Маштаков был удостоен приза «Самый юный борец». Антон Добродомов из Ноглик уехал домой с призом «За лучшую технику». Марату Курамагомедову из Южно-Сахалинска был вручен приз «За волю к победе», а Павел Ким (Южно-Сахалинск) был признан лучшим судьей.
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