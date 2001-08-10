В Южно-Сахалинске прошел турнир города по джиу-джитсу. Свыше 80 спортсменов из спортивных клубов и организаций и клубов приняли участие в турнире Южно-Сахалинска по джиу-джитсу. Соревнования проходили в 19 весовых категориях от 12 лет и старше.

В ходе встреч участники показали высокую технику джиу-джитсу, завершив большинство встреч досрочно удушениями и болевыми приемами.

Как сообщили ТИА «Острова» в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска, лучшими в своих весовых категориях стали Николайчук Герман (41 кг, СК «Россия»), Туйманов Максим (50 кг, СК «Русич»), Булыгин Алексей (55 кг, СК «Россия»), УМАРОВ Дашдемир (55 кг, Холмск ФРБ), Полев Владимир (60 кг, Федерации джиу-джитсу), Гамботов Хизир (66 кг, ФРБ Холмск), Нурланов Ильяз (73 кг, СК «Алыш»), Козарезов Данил (81 кг, СК «Русич»), Мамасадыков Дастан (62 кг, СК «Россия»), Эргешев Сардабек (69 кг, СК «Алыш»), Соколюк Александр (77 кг, Федерации джиу-джитсу), Токоев Тимур (85 кг, СК «Алыш»), Дзебин Виктор (94 кг, Федерации джиу-джитсу), Егоров Богдан (свыше 94 кг, Федерация джиу-джитсу).

В общем зачете на первом месте оказались представители Федерации джиу-джитсу, второе место заняли спортсмены спортивного клуба «Россия», на третьем месте расположились воспитанники спортивного клуба «Алыш».

Победители и призеры были отмечены грамотами и медалями от организаторов соревнований Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска и СРСОО «Федерация джиу-джитсу», а также ценными призами от партнеров мероприятия.