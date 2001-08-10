В Южно-Сахалинске прошёл семейный шахматный турнир
В Южно-Сахалинске состоялся семейный шахматный турнир. В мероприятии, которое прошло второй год подряд, приняло участие 26 команд.
- В составе каждой команды играл ребенок не старше 2005 г.р. и взрослый. Это могли быть папа или мама, а также бабушка или дедушка. Турнир прошел по швейцарской системе. За победу в партии присуждалось 1 очко, за ничью – 0,5 очка, за поражение – 0, - пояснила инструктор Шахматного клуба МБУ «Спортивный город» Людмила Маринина.
Предсказать победителя до старта было очень сложно. Как сообщили ТИА «Острова» в профильном министерстве, в турнире приняли участие как перспективные юные шахматисты, так и их опытные родители, которые сами успешно играют в областных соревнованиях. В итоге развязка наступила только в заключительном восьмом туре.
После семи туров лидировали Евгений и Михаил Парецкие из Корсакова. Однако сохранить лидерство им не удалось.
В восьмом туре они потерпели поражение от команды Алиса Маринина/Виктор Поляков. Но и самим победителям этого матча выигрыш не принес золотые награды.
Первое место заняли Тигран и Артавазд Мовсесян, набравшие 12 очков (четыре матча они выиграли, четыре свели вничью).
На втором месте – Евгений и Михали Парецкие (11 очков), на третьем – Алиса Маринина и Виктор Поляков (11 очков).
На четвертой строчке турнирной таблицы – Артем и Руслан Хуснулгатины (10 очков), на пятой – Вероника и Иван Осташко (10 очков).
- В рамках турнира мы провели еще и шахматную викторину. Единоличного победителя выявить не удалось. Наибольшее количество очков набрали три семейные команды, которые стали лидерами шахматного турнира. В промежутке между турами все желающие могли сыграть блиц-партии с сильнейшими шахматистами области. А на церемонии закрытия все семейные команды получили памятные подарки, - подвела итог Людмила Маринина.
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