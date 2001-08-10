На Сахалине стартовал этап континентального кубка Дальнего Востока

Сахалинская область принимает престижный кубок Дальнего Востока (Far East Cup) уже в пятый раз. Как сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области, в этом году в международных стартах участвуют около 100 спортсменов из 12 стран мира. На остров прибыли горнолыжники из Боливии, Чехии, Беларуси, Словакии, Великобритании, Японии, Кореи, Китая, Швеции, Словении и Новой Зеландии.

- Мы рады вновь принимать этап континентального кубка Дальнего Востока на Сахалине. Ежегодно к нам приезжают лучшие горнолыжники мира и у островных болельщиков появляется возможность видеть их мастерство, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. - Желаю спортсменам успешно пройти трассу, показать лучшие результаты. Поздравляю вас с началом соревнований, - поприветствовал он горнолыжников.

В числе тех, кто будет бороться за медали - сахалинский спортсмен Алексей Жилин – неоднократный участник кубка Дальнего Востока. В прошлом году на этих соревнованиях получил травму, после которой в течение нескольких месяцев восстанавливался.

- Здесь собрались сильнейшие соперники. Бороться будет непросто, но у меня настрой на победу. Тем более, что выступать буду на родной земле, - поделился Алексей.

Коллега сахалинца по российской сборной Екатерина Ткаченко недавно завоевала золото в слаломе на Универсиаде в Красноярске. Там ей удалось обойти австрийку Дениз Дингследер и свою соотечественницу Анастасию Горностаеву.

- Мне очень нравится Сахалин, у вас особый, приветливый климат, - рассказала горнолыжница. – Конечно, будем рассчитывать, что спуски по склонам «Горного воздуха» принесут нам медали.

После торжественных слов для спортсменов провели жеребьевку. Лидеры смогли выбрать стартовые номера. Начнутся соревнования с дисциплины «супергигант» на трассе Спортивная.