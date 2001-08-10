В Южно-Сахалинске прошёл первый день Кубка Дальнего Востока
В первый день соревнований участники из разных регионов России и стран померились силами в супергиганте.
Тренер сборной команды Московской области Дмитрий Полторацкий на Сахалине не впервые, участвовал во всех соревнованиях Far East Cup, проводимых в островном регионе. Наставник привёз собой 11 спортсменов – 6 девушек и 5 мужчин. Среди них член сборной России Александр Хорошилов, победитель Универсиады в Красноярске Семён Ефимов и другие сильные горнолыжники.
- Как всегда рассчитываем только на призовые места. У вас отличный горнолыжный курорт, хорошие склоны, 10 баллов из 10. Правда, в этом году Сахалин, конечно, удивил отсутствием снега. Тем не менее, трассы хорошо подготовлены, поэтому будем бороться за медали, - подчеркнул Дмитрий Полторацкий.
На старт планировали выйти 49 девушек и 69 мужчин, однако, сахалинская погода внесла свои коррективы – из-за сильного ветра начало соревнований пришлось откладывать на более позднее время. Об этом сообщили ТИА «Острова» в региональном профильном министерстве.
- Трасса подготовлена хорошо, в соответствии погодными условиями. С утра после дождя нужно было восстановить некоторые участки. Бригады находились на склоне с 7:00 утра и готовила полотно. Сейчас сильные порывы ветра, поэтому будем ждать, что решат жюри, - прокомментировала старший судья на старте Татьяна Рыжкова.
Когда же погода нормализовалась, решено было провести состязания только среди представительниц прекрасной половины. Так, в дисциплине Super G сразились представительницы Японии, Кореи и России.
Мастер спорта, участница Универсиады Милена Фокина представляет Камчатскую школу. На лыжах девушка катается с 4 лет.
- Каждый год приезжаем на Сахалин, участвуем в различных чемпионатах и кубках. Считаю, что «Горный воздух» это один из лучших горнолыжных курортов России, здесь для спортсменов созданы все необходимые условия. В этом году, правда, снега у вас немного, но, я думаю, это редкий случай, - поделилась Милена. – Сегодня трасса не простая, есть свои сложности, но стараюсь не переживать и проехать хорошо. Конечно, тот факт, что из-за ветра приходится откладывать старт, это не очень приятно, но, что поделаешь, такой уж вид спорта, так часто бывает.
По итогу заезда Милена заняла шестую строчку, но вместе с тем, главные призовые места всё равно достались Камчатке. Лучший результат показала Юлия Плешкова, уложившись в 57.79 секунд. Серебро взяла Елена Яковишина, преодолев спуск за 58.25 секунд, а замкнула тройку лидеров Кристина Крюкова, её время – 58.60 секунд.
Завтра участников ждёт второй день состязаний в супергиганте. Начало в 9:30 на Спортивном склоне. Организаторы предупреждают, что время стартов может меняться в зависимости от погодных условий.
Всего же спортсмены оспорят награды в слаломе, слаломе-гиганте и альпийской комбинации.
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