Министр спорта Сахалинской области встретился с победителями Азиатской хоккейной лиги

Хоккейный клуб «Сахалин» впервые в своей истории завоевал кубок Азиатской хоккейной лиги. Спортсмены ждали эту победу 5 лет. Сергей Буренков поздравил команду с таким высоким достижением и пожелал дальнейшего развития. Об этом ТИА «Острова» сообщили в профильном министерстве.

- Хочу сказать огромное спасибо за результат. Столько лет шли к этому Кубку. Спасибо за эмоции, потому что я был на этом матче, и на следующий день с трудом разговаривал, потому что сорвал горло. Это было невероятно. Сейчас главное для нас не расслабляться, а показать, что это может быть нашим стабильным результатом, - отметил Сергей Буренков.

- Мы знаем Сергей Станиславович, что вы нас поддерживаете, поэтому это наш общий результат. Спасибо вам большое. Мы решили вам подарить такой подарок. Фото в рамке, которую мы сделали из сломанных клюшек на этом матче, - поддержал директор ПСК «Сахалин» Алексей Ан.

Напомним, в финале сахалинцы сыграли с командой японского клуба «Ниппон Пэйпер Крэйнс», который трижды выигрывали АХЛ. Игра проходила по фабуле настоящего голливудского фильма. Сначала команда «главных героев» проигрывала (0-3), но не опускала руки. Затем, шаг за шагом, «Сахалин» стал забирать свое и команда выиграла со счетом 4:3.